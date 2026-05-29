La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, y el presidente de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), Diego García Ricci, entregaron la presea “Dr. Jorge Carpizo” al doctor Luis Enrique Palafox Maestre, rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

En el marco del XXIII Encuentro Anual de la REDDU, se reconoció la trayectoria de Palafox Maestre en materia de defensoría universitaria e impulso al respeto de la dignidad humana.

Luis Enrique Palafox recibe la presea Dr. Jorge Carpizo de la REDDU. (Cortesía)

Lilia Cedillo destaca compromiso de Luis Enrique Palafox con la cultura de paz

La rectora Lilia Cedillo Ramírez aseguró que el emblemático recinto se vistió de gala con la presencia y reconocimiento al doctor Luis Enrique Palafox Maestre, quien se caracteriza no sólo por la preocupación hacia su comunidad universitaria, especialmente por sus estudiantes, sino también por promover una cultura de paz.

Luego de recibir la presea y el reconocimiento, el doctor Palafox Maestre recordó que Jorge Carpizo fue sinónimo de rectitud al integrar la responsabilidad académica con el compromiso ético.

Asimismo, agradeció la distinción, aunque subrayó que el reconocimiento no corresponde únicamente a una persona, sino a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California, integrada por más de 80 mil personas.