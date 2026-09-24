A través de un comunicado, la familia de Mateo Hernández Gutierrez agradece solidaridad, tras el asesinato del menor de 16 años, e hijo de Mateo Hernández López, alcalde municipal de Tecamachalco, Puebla

“Con el alma rota, mi esposa, un servidor y toda nuestra familia, les agradecemos de corazón a todas y a todos por su cariño, sus mensajes y por cada oración elevada por mi hijo Mateo”. Mateo Hernández López, alcalde municipal de Tecamachalco

Luego de que Mateo Hernández fue privado de la libertad el pasado 19 de septiembre de 2026, por lo que se presume fue víctima de un secuestro, y tras cuatro días de búsqueda, su cuerpo fue localizado sin vida.

Asimismo, Mateo Hernández López, alcalde municipal de Tecamachalco se despidió de su hijo Mateo, así como volvió a refrendar la solidaridad en el difícil momento “gracias por no dejarnos solos en este momento tan difícil. Te amaremos por siempre, querido hijo”.

Familia de Mateo Hernández agradece solidaridad tras su asesinato (Especial )

Alcalde de Tecamachalco pide justicia por su hijo Mateo Hernández tras su asesinato, promete seguir trabajando para que a ninguna familia la pase

Alcalde municipal de Tecamachalco Mateo Hernández López también hizo un llamado de justicia tras el asesinato de su hijo Mateo Hernández.

“Hoy no les hablo como Presidente Municipal, les hablo como papá. Y como papá, lo único que busco es verdad y justicia”. Mateo Hernández López, alcalde municipal de Tecamachalco

Asimismo, Mateo Hernández López en su papel de alcalde aseguró que seguirá trabajando para que cosas como a su hijo Mateo Hernández no le sucedan a “ninguna familia de Tecamachalco debería pasar por este dolor. Es por ello que continuaré trabajando todos los días para que así sea”, concluyó.