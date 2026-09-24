La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, fue secuestrado el pasado 19 de septiembre y asesinado cuatro días después de su desaparición, su cuerpo fue localizado en el municipio de Nicolás Bravo.

En una carta informativa, la Fiscalía reporta que el estudiante de la preparatoriaBenemérita Universidad Autónoma de Puebla salió de su casa rumbo a un curso, posteriormente, sus familiares recibieron una sorpresiva llamada en la que les informaban que lo habían secuestrado y exigían un pago a cambio de su libertad.

Al interponerse la denuncia necesaria, se inició su búsqueda y se abrió una carpeta de investigación por parte de la FGE, institución que brindó apoyo a la familia.

Las autoridades obtuvieron videograbaciones de varios puntos de Tecamachalco, donde fue visto por última vez el joven de 17 años, reconstruyeron parte de su recorrido del estudiante de la BUAP e identificaron un vehículo involucrado en su secuestro.

Fiscalía analiza videos y llamadas en busca de justicia

Desde el 23 de septiembre, día en que autoridades municipales de Nicolás Bravo encontraron el cuerpo sin vida del hijo del alcalde de Tecamachalco, sobre la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec, la Fiscalía sigue analizando la información recabada sobre los hechos: llamadas telefónicas, videograbaciones e indicios para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Por la naturaleza del delito, que se encuentra bajo investigación, se mantendrá bajo reserva información que podría poner en riesgo a víctimas, familiares e incluso al mismo proceso. Se darán a conocer los avances sobre hechos que puedan hacerse públicos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus condolencias a la familia y seres queridos del adolescente, así como se compromete a dar acompañamiento durante las investigaciones.