La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), realizó los talleres “La ciencia también se habla en Tzotzil”, a través del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” (IFUAP) y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM).

En las actividades participaron 16 profesores de cinco comunidades indígenas de Chiapas, quienes recibieron capacitación en áreas como Óptica, Matemáticas y Agroecología, particularmente en el análisis y la restauración de suelos.

BUAP fortalece la enseñanza científica en comunidades tzotziles de Chiapas

Esta iniciativa forma parte del proyecto Secihti 1280-2025, denominado “Formación de vocaciones científicas vinculadas a las Ciencias de la Vida en Infancias Tzotziles de 6 a 12 años”, que se desarrolla en la región de Los Altos, en el municipio de Larráinzar, Chiapas.

El proyecto busca atender las brechas de género, etnia y condición socioeconómica que históricamente han limitado el acceso de niñas y niños a las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

La doctora Sandra Aurora González Sánchez, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas y titular del Laboratorio de Ecofeminismos y Didáctica de las Ciencias con Interculturalidad, explicó que en los talleres participaron docentes de primarias bilingües de cinco comunidades, entre ellas Patentik, Suytik y Natilyaxaltik, pertenecientes a la zona escolar 210 de Los Altos de Larráinzar.

La investigadora, quien coordina el programa, señaló que la colaboración con la BUAP busca generar un impacto directo en las aulas y contribuir al reconocimiento de los saberes locales desde una perspectiva científica.

BUAP lleva talleres de ciencia en Tzotzil a profesores de Chiapas (Cortesía)

Añadió que las herramientas adquiridas por las y los profesores permitirán fortalecer el aprendizaje de las infancias y promover conocimientos que también puedan aplicarse a la atención de problemas locales y comunitarios.

Entre las actividades realizadas destacó el diseño y construcción de microscopios de bajo costo, la capacitación docente en Matemáticas y el análisis y restauración de suelos.

De acuerdo con los datos citados en el boletín de la BUAP, el rezago educativo afecta al 24.2 por ciento de la población nacional, debido a que no cuenta con la educación básica obligatoria o presenta niveles educativos inferiores a los correspondientes para su edad.

Por entidad federativa, Chiapas registra los índices más altos de rezago educativo, seguido de Oaxaca, Veracruz y Michoacán.