Mariana Rodríguez se burló de Samuel García por grabarse con un iPhone Duo.

La primera dama de Nuevo León explicó los motivos que hay detrás de las últimas historias que sube su esposo Samuel García en redes sociales.

Así se burló Mariana Rodríguez se burla de Samuel García por grabarse con un iPhone Duo

Al ser cuestionada sobre la calidad de imagen de las stories en Instagram de Samuel García, Mariana Rodríguez se burló.

De acuerdo con la influencer, la razón por la que las historias de su esposo se ven mal es debido a la cámara del iPhone Duo.

-¿Por qué siempre parece que Samuel graba sus historias con un Nokia? jajaja -Es el iPhone Duo. Si abres el celular graba horrible la cámara Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez se burla de Samuel García por grabarse con un iPhone Duo (Especial)

El nuevo dispositivo plegable de Apple cuenta con una cámara interior oculta debajo de la pantalla flexible principal, la cual está pensada para videollamadas.

Además de una cámara frontal exterior de 12 MP con tecnología Center Stage.

Igualmente, presenta en su parte exterior un sistema de doble cámara de 48 MP para tomar fotos y videos.

No obstante, las características de las cámaras del iPhone Duo no han convencido a Mariana Rodríguez, quien ya se burló de Samuel García por subir sus historias a Instagram en baja calidad.

Los seguidores de la titular de la oficina “Amar a Nuevo León” ya le hicieron notar la situación y la propia Mariana Rodríguez aceptó que se debe al nuevo celular de Apple.