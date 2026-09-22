La Dirección General de Bibliotecas de la BUAP realizó la conferencia “IA Generativa en la Investigación: herramientas, publicación y ética”, en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria, con el objetivo de analizar las buenas prácticas para el uso de esta tecnología y su impacto en el desarrollo del conocimiento.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con las herramientas de inteligencia artificial generativa, los procesos de publicación y los retos éticos que plantea su incorporación en la investigación.

BUAP plantea la necesidad de replantear el uso de la inteligencia artificial

Amira del Rayo Flores Urbina, vicerrectora de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, señaló que el debate sobre la inteligencia artificial no debe centrarse únicamente en quién utiliza estas herramientas, sino también en las condiciones en las que se desarrollan y operan.

La académica planteó interrogantes sobre dónde se produce la IA, cómo se controlan los datos que la alimentan, cómo se resguardan los centros de cómputo donde se entrena, quién establece sus normas y quién obtiene beneficios de sus utilidades.

Ante este panorama, destacó la necesidad de replantear el uso de la inteligencia artificial desde una perspectiva responsable, particularmente en espacios vinculados con la generación y difusión del conocimiento.

IA Generativa en la Investigación: BUAP analiza herramientas, publicación y ética (Cortesía )

Durante la conferencia magistral, Carlos Manuel Estévez-Bretón, consultor global de Elsevier, explicó que actualmente el conocimiento se concentra en 64.2 zettabytes, aunque no existe una plataforma única para su almacenamiento.

De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, 4% de esta información se encuentra en internet, 90% en archivos como memorias y computadoras, y 6% en la internet oscura.

El especialista también abordó algunos de los principales retos que enfrenta actualmente la investigación, entre ellos la sobrecarga de información, las dificultades para realizar búsquedas eficientes y la colaboración limitada entre disciplinas que operan de manera aislada.

BUAP y Elsevier abordan evolución de la IA en la investigación

La conferencia también permitió analizar la evolución de la inteligencia artificial y los desafíos que representa su incorporación en los procesos de investigación, publicación y generación de conocimiento.

En la inauguración participaron, por parte de la BUAP, José Jaime Vázquez López, vicerrector de Docencia, y Juan Carlos Flores González, director de Educación Superior. También asistió Laura Yáñez Salguero, account manager de Elsevier.

Con este encuentro, la Dirección General de Bibliotecas de la BUAP puso sobre la mesa la discusión sobre las herramientas de IA generativa y la importancia de establecer buenas prácticas para su utilización en el ámbito de la investigación.