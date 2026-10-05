El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, refrendó el respeto del Gobierno del Estado a la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y señaló que continuará la coordinación con la institución para impulsar proyectos en beneficio de la comunidad universitaria.

Durante el primer informe de labores de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, correspondiente al periodo 2025-2029, el mandatario reconoció los avances de la universidad y destacó su relevancia histórica para Puebla.

Armenta Mier señaló que el respaldo a la BUAP debe darse mediante el respeto a su vida interna y el acompañamiento de proyectos que permitan ampliar las oportunidades de formación, investigación e innovación.

Armenta plantea participación federal y estatal en presupuesto de la BUAP

El gobernador informó que se trabaja en una proyección para que hacia 2030 exista una participación equilibrada de recursos federales y estatales en el presupuesto de la BUAP, con una meta de 50 por ciento para cada ámbito, bajo criterios de racionalidad administrativa y respeto a la autonomía universitaria.

Asimismo, destacó los avances de los proyectos conjuntos en Ciudad Universitaria 2, donde se han concretado cuatro nuevos edificios y un nodo de transferencia.

Por su parte, la rectora Lilia Cedillo destacó el compromiso de la BUAP con el Gobierno del Estado y los gobiernos federal y municipales para mantener el trabajo coordinado.

BUAP cuenta con más de 130 mil estudiantes y 371 programas educativos

Cedillo informó que la BUAP cuenta con más de 130 mil estudiantes, más de 10 mil trabajadoras y trabajadores, 371 programas educativos y presencia en 32 sedes del estado.

La institución también impulsa la actualización de planes de estudio, profesionalización docente, microcredenciales, educación dual y certificaciones, además de acciones relacionadas con la atención a la salud mental y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

El Gobierno del Estado señaló que mantendrá el trabajo coordinado con la BUAP y con los gobiernos federal y municipales, dentro de sus respectivas atribuciones, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la educación superior y al bienestar de Puebla.