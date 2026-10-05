La BUAP, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), invita al Segundo Congreso Internacional de Microbiología Veterinaria (CIMVET), que se realizará los días 13, 14 y 15 de octubre en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria.

El CIMVET es un espacio académico y científico para el intercambio de conocimientos y la presentación de investigaciones relacionadas con la microbiología veterinaria, la salud animal y la salud pública, con la participación de investigadores y especialistas de instituciones nacionales e internacionales.

BUAP invita al Segundo Congreso Internacional de Microbiología Veterinaria (cortesía )

CIMVET abordará zoonosis, enfermedades infecciosas y salud pública

Durante el evento se presentará el doctor Santiago Redón Marín, catedrático de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Remington, ubicada en Medellín, Colombia, y especialista en enfermedades e infecciones virales.

También será ponente la doctora Nidia Aréchiga Cevallos, investigadora del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y especialista en rabia, una zoonosis de importancia para la salud pública que requiere vigilancia epidemiológica permanente y estrategias coordinadas de prevención y control.

El programa científico abordará temas como enfermedades infecciosas en animales domésticos y silvestres; zoonosis y enfermedades emergentes; resistencia antimicrobiana y salud pública; biotecnología de microorganismos aplicada a la producción animal; vacunología; así como innovación en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas.

Además de las conferencias magistrales, durante esta segunda edición se promoverá la participación de estudiantes, académicos e investigadores mediante la presentación de trabajos científicos. El programa contempla 45 trabajos en modalidad cartel y ocho presentaciones orales, relacionados con los diferentes ejes temáticos del Congreso.

BUAP invita al Segundo Congreso Internacional de Microbiología Veterinaria (cortesía )

Segunda edición reunirá trabajos científicos

Durante su primera edición, realizada en 2025, se logró promover a nivel científico investigaciones que abarcan desde las enfermedades zoonóticas hasta las relacionadas con bacterias y virus que tienen resistencia a los antimicrobianos, consolidando un espacio de encuentro entre estudiantes, profesionales e investigadores del área veterinaria.

El evento es organizado por los académicos de la FMVZ-BUAP, Carlos Castillo Sosa y Felipe Patricio Martínez.

Las inscripciones se pueden realizar a través de las redes sociales de este congreso o mediante WhatsApp al +52 222 313 3089.