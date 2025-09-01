Fans de los ovnis y extraterrestres presten atención pues Área 144 en Amozoc será el lugar que deberán visitar para vivir una experiencia de otro mundo.

Por lo que les tenemos los detalles de cómo llegar, precio, fechas y qué puedes encontrar en Área 144 en Amozoc, Puebla.

¿Qué es Área 144 en Amozoc, el museo en Puebla? Esto es lo que puedes encontrar

Área 144 en Amozoc es un museo en Puebla inspirado en el mundo de los extraterrestres y los ovnis.

Además de que Área 144 en Amozoc, el museo en Puebla cuenta también con restaurante, una tienda de artesanía y hasta hotel.

Dicho museo en Puebla de Área 144 en Amozoc está inspirado en el fenómeno extraterrestre, así como en las leyendas del lugar.

Pues se dice que el kilómetro 114 de Amozoc, Puebla es un los lugares con más avistamientos de ovnis, por lo que fue el sitio ideal para convertir este espacio a lo desconocido de otro planeta.

Área 144 en Amozoc: Cómo llegar, precio, fechas y qué puedes encontrar en Puebla (Área 144 )

¿Cómo llegar a Área 144 en Amozoc, el museo ovni en Puebla? Esta es su ubicación

Área 144 en Amozoc, el museo ovni en Puebla es el recinto ubicado en la Autopista Orizaba- Puebla, Km 144-B, antes de la caseta de Amozoc con dirección a Orizaba.

La forma más sencilla de llegar a Área 144 en Amozoc, el museo ovni en Puebla será tomando la carretera federal de Puebla - Tehuacán hasta el Km 144; el sitio se distingue por estar junto a una gasolinera.

¿Qué precio tiene Área 144 en Amozoc, el museo ovni en Puebla?

El precio de entrada a Área 144 en Amozoc, el museo ovni en Puebla es de 50 pesos por persona.

La entrada a Área 144 en Amozoc, el museo ovni en Puebla incluye recorrido por la exhibición de figuras, maquetas, piezas interactivas y mucho misterio.

El consumo de alimentos y bebidas en el restaurante de Área 144 en Amozoc, el museo ovni en Puebla dependerá de los visitantes.

Área 144 en Amozoc: Cómo llegar, precio, fechas y qué puedes encontrar en Puebla (Área 144 )

Horario de Área 144 en Amozoc, el museo ovni en Puebla