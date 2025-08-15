Conoce la renovación del parque Edén Mestizaje, el nuevo proyecto de CDMX con más de 10 atracciones para todas las edades.
Por lo que acá te compartimos dónde es, cómo llegar, qué atracciones tiene, horario y el precio del parque Edén Mestizaje.
Horario y atracciones del nuevo Parque Edén Mestizaje en CDMX
Éstas son las principales atracciones y actividades que podrás encontrar en el parque Edén Mestizaje en CDMX:
- Tirolesa
- Carrusel
- 5 hectáreas de áreas verdes
- Rappel
- Zona de juegos (toboganes, columpios, etc)
- Desafíos para escalar
- Ciclopista
- Pista para patinetas
- Préstamo de bicicletas
- Arenero (el más grande de la ciudad)
- Tren que recorrerá todo el parque
- Área canina
A su vez, te compartimos el horario del parque Edén Mestizaje en CDMX:
- Horario: Lunes a domingo de 8:00 a.m a 6:00 p.m
Este 15 de agosto es la inauguración del nuevo parque Edén Mestizaje en CDMX.
Este proyecto busca unir a la CDMX y el Estado de México mediante un área verde de 48 mil m², una de las más grandes de la alcaldía, diseñada para combatir el rezago social a través de la recreación.
De igual forma, hubo una mejora en la infraestructura del parque con andadores iluminados y optimización del drenaje pluvial.
¿Qué precio tiene el acceso al parque Edén Mestizaje en CDMX?
El acceso y todas las actividades al parque Edén Mestizaje en CDMX es totalmente gratuito.
El parque está abierto para todo público, con actividades para todas las edades.
¿Dónde y cómo llegar al Parque Edén Mestizaje en CDMX?
Te compartimos la ubicación y cómo llegar al parque Edén Mestizaje en CDMX:
- Ubicación: Prolongación Misterios s/n, Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, CDMX
En dado caso que desees llegar a parque Edén Mestizaje en transporte público, te compartimos las vías más cercanas de Metro y Metrobús:
- Metro Línea 3 Estación Indios Verdes (Caminas aproximadamente 9 minutos)
- Metrobús Línea 6 Estación De Los Misterios (Caminas aproximadamente 8 minutos)