No te pierdas “Un Viaje al Mictlán”, la experiencia inmersiva de Día de Muertos en CDMX; te damos precio de boletos, fechas y ubicación.

Fantasy Lab trae de nuevo “Un Viaje al Mictlán”, una de las experiencias inmersivas más reconocidas y esperadas en la Ciudad de México que honra el Día de Muertos.

Precio de boletos de “Un Viaje al Mictlán”, la experiencia inmersiva de Día de Muertos en CDMX

Debido a su éxito, “Un Viaje al Mictlán” regresa a CDMX. Por ello, te damos el precio de los boletos.

El pase individual tendrá un costo de 390 pesos más tarifa por servicio. Las entradas podrán comprarse a partir del viernes 29 de agosto en:

El sitio web: https://fantasylab.mx/

Taquillas del lugar

“Un Viaje al Mictlán” (Especial)

Inspirada en el Códice Vaticano, esta experiencia transforma en vida real los pasajes ancestrales que describen el recorrido de las almas hacia el Mictlán.

Aunque los registros de nuestros antepasados son limitados, el equipo creativo de Fantasy Lab, junto con Eonora, han llevado esta sabiduría al máximo.

Construyendo salas inéditas que sumergen al visitante en un viaje aún más profundo a través de los nueve niveles del inframundo mexica.

Fechas de “Un Viaje al Mictlán”, la experiencia inmersiva de Día de Muertos en CDMX

Ya están confirmadas las fechas de “Un Viaje al Mictlán”.

La experiencia inmersiva será del viernes 26 de septiembre al 21 de noviembre con estos horarios:

Lunes a viernes de 1:00 p.m. a 8:04 p.m.

Sábados y domingos de 11:00 a.m. a 8:04 p.m.

Mictlán de Noche en Club Nostalgia: Viernes y sábados de 08:30 p.m. a 1:00 a.m (último recorrido 11:34 p.m.)

La nueva edición de “Un Viaje al Mictlán” llega con sorpresas, novedades y adaptaciones que hacen que cada sala sea aún más impactante.

Desde escenarios que resaltan nuestra cultura, hasta spots perfectos para tomarse fotos que parecen sacadas de otro mundo.

El recorrido tiene una duración de más de 60 minutos lleno de luces, arte, tecnología y tradición, disponible para todas las edades.

Cabe resaltar que la primera edición, la experiencia inmersiva fue catalogada como una de las mejores a nivel mundial.

Fue premiada en cinco categorías por los Telly Awards 2025 :

Diseño de Personaje Dirección Narrativa y Guión Cultura y Estilo de Vida Experiencia Inmersiva

Igualmente, “Un Viaje al Mictlán” se convirtió en una de las experiencias inmersivas más visitadas durante el 2024.

Ubicación de “Un Viaje al Mictlán”, la experiencia inmersiva de Día de Muertos en CDMX

Si quieres visitar “Un Viaje al Mictlán” en CDMX, acá te damos la ubicación.

La experiencia inmersiva de Día de Muertos se encontrará en el sótano dos del estacionamiento de Plaza Metrópoli Patriotismo.

Cuya dirección es: Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800, Ciudad de México.