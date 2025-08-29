Odisea México es el recorrido que te hace viajar por todo el país sin salir de la Ciudad de México.

Aquí te decimos cómo llegar, precio, fecha de apertura y las atracciones que puedes visitar en Odisea.

Odisea México (Secretaría de Turismo de México Facebook @Secretaría de Turismo de México)

¿Cómo llegar, precio, y cuando es la fecha de apertura de Odisea México?

Odisea México es un proyecto cultural y turístico que te permite recorrer todo el país en la CDMX, experimentando su cultura.

Esta experiencia inmersiva está ubicada en Plaza Carso, con dirección:

Esquina de Lago Zúrich y Cervantes Saavedra, colonia Granada (Nuevo Polanco), Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La fecha de apertura es el próximo lunes 1 de septiembre de 2025; sin embargo, ya puedes adquirir tus boletos de entrada en la página oficial.

El boleto individual de entrada para el recorrido estándar tendrá un costo de 219 pesos mexicanos.

¿Qué atracciones puedes visitar en Odisea México?

Odisea México cuenta con 25 salas, las cuales te llevan por:

La Casa de los Azulejos o palacio de los condes del Valle de Orizaba

Primera parada: Coyoacán

Coyoacán: Casa Azul de Frida Kahlo

De la nostalgia al barrio

Xochimilco

Bosque de las Mariposas y la magia de Michoacán

Michoacán: Pátzcuaro

Panteón y Catrinas

Jalisco: Tequila

Bajío: Feria de San Marcos en Aguascalientes,

Bajío: Peña de Bernal en Querétaro y

Bajío: Fresas con Crema de Irapuato

Bajío: Fábrica de zapatos y Feria del Globo en León

Bajío: Callejuelas de Guanajuato

Bajío: Catedral de San Miguel de Allende

Puebla

Veracruz

Oaxaca: Mercado de Tlacolula

Oaxaca: Guelaguetza Santo Domingo

Chiapas

Chiapas: Los Parachicos

Chiapas: Selva Maya

Riviera Maya

Viaje de regreso a la Ciudad de México.

Todas las salas podrás recorrerlas a pie ; próximamente se integraran experiencias nocturnas en autobús Dark Ride y una opción para sobrevolar todo México.

Estas dos últimas actividades en Odisea México estarán sujetas a disponibilidad, así como algunos talleres y alimentos dentro de las salas.