El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, recorrió el municipio de Eloxochitlán en la Sierra Negra para supervisar los daños ocasionados por las intensas lluvias que han afectado a la región.

Durante su supervisión estuvo acompañado por la Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya.

Alejandro Armenta supervisa derrumbes en Eloxochitlán

Durante la visita, Armenta inspeccionó dos derrumbes en la carretera Azumbilla–Tlacotepec de Díaz–Alcomunga–Eloxochitlán, en las localidades de El Mirador y Rancho Azul.

El mandatario subrayó que el despliegue de maquinaria se mantendrá hasta completar los trabajos, evidenciando el esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y federal para restablecer la conectividad.

Alejandro Armenta supervisa rehabilitación de carreteras en la Sierra Negra. (Cortesía)

Leticia Ramírez resaltó el respaldo total de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno poblano y reconoció la coordinación que ha permitido actuar con rapidez ante la emergencia.

A su vez, afirmó que las necesidades detectadas se atienden con un enfoque cercano, justo y humano, siguiendo los principios del proyecto de transformación nacional.

Alejandro Armenta destaca iniciativas para el progreso educativo y social

Armenta recordó la creación de un módulo completo de maquinaria para la Sierra Negra y la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Eloxochitlán y la Universidad de la Salud en Zoquitlán, que permitirán a los jóvenes acceder a educación superior sin salir de su región.

Con un mensaje de unidad y compromiso, el gobernador reiteró que regresará en menos de 15 días para dar seguimiento a los trabajos. La comunidad lo recibió con muestras de afecto y reconoció la atención oportuna ante las necesidades más urgentes.

Alejandro Armenta supervisa rehabilitación de carreteras en la Sierra Negra. (Cortesía)

Niceforo Hernández, habitante de Eloxochitlán, destacó la labor inmediata del personal de los gobiernos estatal y federal, que ha atendido de manera efectiva a las comunidades afectadas por los deslaves provocados por las lluvias torrenciales.