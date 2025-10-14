El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, recorrió las comunidades afectadas por las lluvias atípicas en la Sierra Norte junto a la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya.

Durante su recorrido supervisaron los albergues instalados en Carrizal Viejo y Carrizal Nuevo, donde se brinda resguardo, alimentación, atención médica y abrigo a familias damnificadas.

Operativos de rescate y acceso a comunidades incomunicadas

Armenta destacó que se atenderán todas las prioridades expresadas por la población, siendo una de las más urgentes la reparación del muro de contención del río que protege cinco localidades, entre ellas La Candelaria, El Carrizal y la colonia El Deportivo. El muro se reconstruirá con mayor resistencia en coordinación con la Secretaría de Infraestructura estatal y federal, así como con CEASPUE y CONAGUA.

El gobernador resaltó que el apoyo de la Presidencia de la República, a través de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Protección Civil, es fundamental para garantizar personal, maquinaria, cocinas móviles e insumos que permitan atender de manera efectiva a las familias afectadas.

Alejandro Armenta recorre comunidades afectadas por las lluvias atípicas para establecer plan de acción. (Cortesía )

Por su parte, Leticia Ramírez transmitió un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, también hizo énfasis en que el Gobierno federal brindará un acompañamiento total y la realización de censos casa por casa para identificar daños y canalizar apoyos directos.

Gracias a la maquinaria recientemente adquirida por el Gobierno del Estado y al trabajo conjunto con autoridades municipales, la comunicación con la mayoría de las comunidades incomunicadas ya se restableció. Solo restan tres municipios: Tlacuilotepec, Pahuatlán y Tlacotepec, donde se aplican puentes aéreos y lanchas para garantizar la llegada de ayuda y el rescate de personas.

En los refugios temporales, personal del DIF estatal, Secretaría de Salud y Protección Civil ha atendido a más de 320 personas, distribuyendo colchonetas, cobijas, despensas, consultas médicas y vacunas preventivas. Además, las brigadas de Desarrollo Rural realizan un censo agrícola para evaluar los daños en cultivos y ganado, mientras que Bienestar federal aplicará apoyos directos a las viviendas afectadas.