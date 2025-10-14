El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier recorrió con una comitiva zonas afectadas por las intensas lluvias para supervisar los avances en la limpieza de escombros.
La comitiva estuvo integrada por:
- Coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya
- Comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer
- General Comandante interino de la XXV Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas
- Coordinador general de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, Coronel Bernabé López Santos
Alejandro Armenta supervisa trabajos de limpieza en la Sierra Norte
Durante el recorrido, el gobernador escuchó a las familias afectadas, con el fin de ofrecer su respaldo y atender sus necesidades en las colonias Nuevo Monterrey y Chapultepec. Pues, tras las peticiones de los vecinos, se evaluará la construcción de un muro de contención junto a una gasolinera, donde una vivienda está en riesgo.
Por su parte, Leticia Ramírez detalló que la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene al pendiente de la recuperación de las zonas y familias afectadas y de los censos para brindar los apoyos necesarios.
Rodrigo Abdala, delegado de Bienestar, señaló que las familias no deberán conservar sus muebles dañados, pues el censo federal incluirá a todas las casas dañadas.
Finalmente, Alejandro Armenta reiteró su compromiso de mantener comunicación directa con las y los habitantes para dar respuestas oportunas ante sus peticiones.