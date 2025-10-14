El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier recorrió con una comitiva zonas afectadas por las intensas lluvias para supervisar los avances en la limpieza de escombros.

La comitiva estuvo integrada por:

Coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya

Comandante de la VI Región Militar, Héctor Ávila Alcocer

General Comandante interino de la XXV Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas

Coordinador general de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, Coronel Bernabé López Santos

Alejandro Armenta supervisa trabajos de limpieza en la Sierra Norte

Durante el recorrido, el gobernador escuchó a las familias afectadas, con el fin de ofrecer su respaldo y atender sus necesidades en las colonias Nuevo Monterrey y Chapultepec. Pues, tras las peticiones de los vecinos, se evaluará la construcción de un muro de contención junto a una gasolinera, donde una vivienda está en riesgo.

Por su parte, Leticia Ramírez detalló que la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene al pendiente de la recuperación de las zonas y familias afectadas y de los censos para brindar los apoyos necesarios.

Rodrigo Abdala, delegado de Bienestar, señaló que las familias no deberán conservar sus muebles dañados, pues el censo federal incluirá a todas las casas dañadas.

Finalmente, Alejandro Armenta reiteró su compromiso de mantener comunicación directa con las y los habitantes para dar respuestas oportunas ante sus peticiones.