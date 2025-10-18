Tras las fuertes lluvias ocurridas en la Sierra Norte, el gobernador Alejandro Armenta Mier visitó a la población de Tlacuilotepec, con el fin de llevarles un mensaje de esperanza y apoyar a las familias afectadas.

Durante su encuentro, el gobernador de Puebla explicó que después del censo se realizará el apoyo a las familias con la reposición de enseres que perdieron durante la lluvia.

“Las casas dañadas se van a reparar, los enseres que se perdieron se van a reponer, los caminos afectados se van a rehabilitar, así como las escuelas” Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con la Sierra Norte tras fuertes lluvias

El gobernador señaló que actualmente se trabaja en proyectos de reconstrucción de los puentes de la región, además afirmó que en Tlacuilotepec, Tlaxco y Pahuatlán, se utiliza maquinaria para garantizar la comunicación entre las comunidades.

Asimismo, destacó la colaboración y trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), quienes están distribuidos en 11 frentes.

El gobernador de Puebla asegura que las personas afectadas recibirán su apoyo tras el censo (Cortesía)

Mientras que Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja por el bienestar de toda la población.

Por otra parte, habitantes de la zona, compartieron su experiencia con la contingencia, como Quetzalli Cruz, quien contó que durante la tragedia perdieron a uno de sus primos, quien intentó cruzar el río para visitar a la familia; sin embargo, no pudo hacerlo.

El gobernador de Puebla asegura que las personas afectadas recibirán su apoyo tras el censo (Cortesía)

Finalmente, la vecina Hermila García Sosa, señaló que las comunidades de Tlacuilotepec vivieron momentos muy tristes y graves.