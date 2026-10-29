El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, supervisó la construcción del Centro de Innovación y Transformación de Productos Agropecuarios y Acuícolas (CITRAA) Jitomate Puebla Cinco de Mayo, en el municipio de Aquixtla, un proyecto que contará con una inversión de 110 millones de pesos y permitirá procesar hasta 12 mil toneladas de jitomate.

La iniciativa busca fortalecer la economía de la Sierra Norte, generar valor agregado a la producción agrícola y mejorar los ingresos de las familias productoras. Durante la gira de trabajo, el mandatario también encabezó la entrega de 644 apoyos al campo por más de 7 millones de pesos y anunció nuevas metas de mecanización agrícola.

CITRAA de Aquixtla procesará hasta 12 mil toneladas de jitomate

El complejo agroindustrial contará con una inversión contratada de 110 millones de pesos, una superficie de construcción de 12 mil 976 metros cuadrados y un predio de 15 mil 734 metros cuadrados. De acuerdo con el residente de obra, Manuel Onofre López, se estima que beneficiará directamente a mil 200 habitantes.

El centro dispondrá de dos líneas de proceso: una para la selección y el empaque de jitomate, con capacidad de 7 mil 200 toneladas anuales, y otra para la elaboración de pasta, que permitirá procesar hasta 12 mil toneladas de jitomate y obtener alrededor de mil 800 toneladas de producto. También contará con áreas administrativas, bodegas y cámaras frías.

Durante la supervisión, Alejandro Armenta explicó que el proyecto forma parte de una estrategia para diversificar la economía estatal mediante la transformación de productos agropecuarios, con el propósito de que las y los productores participen en las ganancias generadas por el procesamiento de sus cosechas.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, detalló que la región cuenta con mil 300 hectáreas de invernadero dedicadas al cultivo de jitomate, con una producción anual estimada de entre 390 mil y 470 mil toneladas.

La funcionaria señaló que el precio del kilogramo puede alcanzar los 25 pesos entre enero y marzo, mientras que de abril a julio puede caer a cuatro pesos o menos, frente a costos de producción de entre ocho y diez pesos por kilogramo.

Ante estas variaciones, el CITRAA permitirá aprovechar las oportunidades de mercado mediante la selección, el empaque y la elaboración de pasta, salsas, cátsup y otros derivados.

Además, existe la posibilidad de comercializar estos productos a través de las más de mil 200 tiendas de Alimentación para el Bienestar en Puebla, como parte de la estrategia para promover alimentos de origen nacional.

Alejandro Armenta entrega 644 apoyos al campo y amplía la mecanización agrícola

Durante el evento en Aquixtla, el gobernador informó que la estrategia de mecanización agrícola pasó de 800 equipos y 50 mil hectáreas sembradas en 2025 a mil 800 equipos y 200 mil hectáreas en 2026. La meta para el próximo año es superar los 2 mil 500 equipos y alcanzar 400 mil hectáreas sembradas, principalmente de temporal.

Como parte de la tercera etapa de entrega de apoyos al campo, se otorgaron 644 apoyos por más de 7 millones de pesos para fortalecer actividades pecuarias y apícolas, impulsar el emprendimiento de mujeres rurales, modernizar la producción agrícola y facilitar el acceso a insumos estratégicos.

Ana Laura Altamirano explicó que los apoyos se entregan sin costo ni condicionamientos. También invitó a las y los productores a organizarse en comités de desarrollo rural para acceder a maquinaria, tractores, drones y otros equipos, con operador y combustible incluidos.

Armenta Mier destacó que la diversificación económica contempla, además del jitomate, el procesamiento de productos como limón persa, berries, higos y manzanas. En ese contexto, anunció la construcción de otro CITRAA en San José Chiapa, enfocado en el procesamiento de manzana, pera y otros frutales para elaborar alimentos saludables destinados a las escuelas.

El mandatario también anunció la rehabilitación del mercado municipal de Aquixtla mediante el programa de Obra Comunitaria. Estas acciones, señaló, buscan fortalecer la producción agrícola, ampliar las oportunidades comerciales y contribuir al desarrollo de las comunidades rurales de Puebla.