La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de quienes integran la Guardia Nacional, al destacar su compromiso con la seguridad del país y su vocación de servicio al pueblo.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum aseguró que la Guardia Nacional desempeña una labor fundamental en beneficio del país y agradeció el compromiso que mantienen con el pueblo de México.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los integrantes de la Guardia Nacional por su entrega, sus valores y su servicio al pueblo de México”. Claudia Sheinbaum

Guardia Nacional recibe reconocimiento de Sheinbaum por su servicio al pueblo (Cortesía)

Sheinbaum reconoce labor de Guardia Nacional por su servicio al pueblo

Este miércoles 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó la Comandancia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México (CDMX) y resaltó que se ha consolidado como una institución profesional.

Sheinbaum destacó su dedicación y el esfuerzo que diariamente realizan los elementos de la Guardia Nacional en distintas regiones del territorio nacional, comprometidos con la seguridad pública.

Claudia Sheinbaum reiteró su reconocimiento a la Guardia Nacional por su capacidad y equipamiento, que permiten seguir fortaleciendo la seguridad del país:

“El fortalecimiento de sus capacidades, su equipamiento y su labor de inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos permite seguir avanzando en la construcción de un México más seguro”. Claudia Sheinbaum

Con esta publicación, Sheinbaum reiteró su respaldo a la Guardia Nacional y reconoció la labor de sus integrantes, al señalar que su labor está orientada al servicio del pueblo de México.

Guardia Nacional recibe reconocimiento de Sheinbaum por su servicio al pueblo (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que la Guardia Nacional cumplió siete años de su creación. Actualmente, cuenta con 125 mil elementos, 53 coordinaciones y 590 cuarteles en todo el país