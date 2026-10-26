El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, entregó 2 mil 80 apoyos del programa Fortalecimiento al Campo Poblano, con una inversión de 30 millones de pesos, y destacó el avance de las obras comunitarias que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias de Pantepec.

Durante el evento, realizado el domingo 25 de octubre de 2026, el mandatario señaló que estas acciones buscan fortalecer las actividades agrícolas y ganaderas, además de atender necesidades de infraestructura en las localidades rurales.

Afirmó que su administración trabaja bajo el principio de que el progreso debe llegar a todas las comunidades, especialmente a las que enfrentan mayores carencias.

Alejandro Armenta impulsa apoyos agrícolas y caminos rurales en Pantepec

Como parte de las acciones del Gobierno de Puebla, habitantes de distintas comunidades recibirán recursos para realizar obras prioritarias, entre ellas la construcción de calles dignas y caminos que faciliten el traslado de las cosechas.

El mandatario estatal también destacó el crecimiento de la superficie sembrada en Puebla, que pasó de 50 mil hectáreas en 2025 a 200 mil en 2026. La meta para 2027 es alcanzar las 400 mil hectáreas, con el propósito de ampliar la actividad productiva del campo poblano.

Asimismo, anunció que próximamente comenzará a operar el Centro de Transformación e Innovación en Francisco Z. Mena, donde se procesarán derivados de los limones de la región. El objetivo es agregar valor a la producción y ofrecer a los agricultores mayores oportunidades para comercializar sus cosechas.

Gobierno de Puebla fortalece la Obra Comunitaria y la participación de las mujeres

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, explicó que las propias comunidades eligen las obras que consideran prioritarias. Los recursos asignados para estos proyectos van de 100 mil a 900 mil pesos, mientras que los comités encargados de administrarlos están integrados por cinco personas e incluyen obligatoriamente a una mujer como tesorera.

El funcionario señaló que este mecanismo busca garantizar la participación de las mujeres en el manejo de los recursos públicos. Durante la jornada también se entregaron cuatro proyectos productivos, con una inversión superior a 1.5 millones de pesos.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que Puebla prevé cerrar 2026 con 2 mil 500 unidades de equipamiento agrícola, con lo que se alcanzaría anticipadamente la meta establecida para 2027.

La funcionaria detalló que, en la edición número 47 de entrega de Apoyos al Campo, se distribuyeron los 2 mil 80 apoyos con una inversión de 30 millones de pesos.

La estrategia contempla insumos, herramientas, 5 mil molinos, módulos de maquinaria con tractores y drones, así como proyectos productivos dirigidos a 15 mil mujeres del medio rural.

Altamirano Pérez también destacó que el valor de la producción agrícola de Puebla pasó de 64 mil millones a 84 mil millones de pesos y recordó que los pequeños productores representan el 80 por ciento del sector agrícola estatal. Además, informó sobre la entrega de 3 mil 600 plantas como parte del programa de reforestación 2026.

Habitantes de Pantepec reconocen las obras comunitarias y el apoyo al campo

Durante el encuentro, beneficiarios destacaron la importancia de que los programas lleguen a las comunidades rurales. Cristiana Baltazar Márquez, quien recibirá una obra para su calle en Loma Bonita, expresó su agradecimiento por el apoyo: “Nunca hemos hecho nada, nunca nos han dado nada y ahora gracias a Dios nos va a llegar el apoyo”.

Jesús Ortiz señaló que la construcción de un camino saca cosechas beneficiará al ejido La Garza, que por primera vez contará con este tipo de infraestructura.

Erasmo Clemente destacó que las localidades pequeñas también tienen necesidades que deben ser atendidas, mientras que Silvina Gaspar señaló que la construcción de una calle digna facilitará el tránsito, especialmente durante la temporada de lluvias.

Con la entrega de apoyos agrícolas y el impulso a las obras comunitarias, el Gobierno de Puebla busca fortalecer la producción rural, mejorar la conectividad de las localidades y ampliar las oportunidades para las familias de Pantepec.