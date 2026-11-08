Un cachorro de león africano, de aproximadamente ocho meses de edad, fue asegurado en Aguascalientes luego de que tres hombres fueran sorprendidos transportándolo en una camioneta.

Los ocupantes no pudieron acreditar la legal posesión ni la procedencia del ejemplar, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El hallazgo ocurrió en el norte de Aguascalientes, cuando elementos policiacos detectaron al felino asomándose por la ventana de una camioneta Ford F-150 de doble cabina, color rojo.

Ante esta situación, agentes del Grupo Motorizado Centauro de la Policía Municipal interceptaron la unidad sobre la calle Sierra de la Canela, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte, para verificar las condiciones en las que era transportado el animal.

Tres hombres detenidos por transportar un león en una camioneta

Durante la revisión preventiva, las autoridades identificaron a los ocupantes del vehículo como Marcos, de 29 años; José, de 22 años; e Ian, de 21 años, quienes fueron detenidos.

Al ser cuestionados sobre la presencia del cachorro de león africano, ninguno de los tres hombres presentó los permisos ni la documentación oficial de las autoridades ambientales para acreditar la legal posesión y procedencia del ejemplar.

Profepa resguarda al cachorro de león africano, FGR investiga el caso

Tras confirmar que los ocupantes no contaban con la documentación correspondiente, las autoridades aseguraron al cachorro de león africano y lo pusieron bajo el resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que se encargará de evaluar sus condiciones de salud y bienestar.

Por su parte, los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde un agente del Ministerio Público Federal determinará su situación jurídica por la probable comisión de delitos contra la biodiversidad, relacionados con la posesión o el tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre.