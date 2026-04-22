El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó que la detención de “El Bukanas”, presunto implicado en el robo de hidrocarburos, se dio gracias a la coordinación de la Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Asimismo, el mandatario señaló que esta detención responde a los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para generar espacios seguros, tranquilos y confiables para las y los mexicanos.

Alejandro Armenta afirma que Puebla cierra paso a la impunidad

Armenta Mier aseguró que la detención de “El Bukanas” se logró gracias al trabajo de inteligencia del Gobierno Federal y de las Fuerzas Armadas. Además, subrayó que desde su administración, Puebla ha fortalecido la seguridad y ha mejorado los Centros Estratégicos de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), con tecnología e infraestructura moderna.

Alejandro Armenta afirma que Puebla cierra paso a la impunidad (cortesía)

Por otra parte, señaló que el deporte, la cultura y el arte constituyen políticas de Estado y se convierten en un derecho social, para generar herramientas que fortalezcan la seguridad, la justicia y la riqueza comunitaria, ejes que los considera primordiales de la bioética social.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, aseguró que en el estado se tiene cero tolerancia a la impunidad y resaltó que el operativo interinstitucional que logró la detención de Roberto N., alias “El Bukanas”, representa un gran paso en la consolidación de una entidad segura.

Alejandro Armenta afirma que Puebla cierra paso a la impunidad (cortesía)

Asimismo, resaltó el acompañamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) durante la captura del presunto responsable de robo de hidrocarburos.

Finalmente, señaló que la captura se realizó tras diagnósticos, análisis de información, seguimiento técnico y el fortalecimiento del área de Investigación e Inteligencia y con el despliegue de 18 elementos policiales, vehículos mimetizados y se establecieron círculos de seguridad.

Alejandro Armenta afirma que Puebla cierra paso a la impunidad (cortesía)

Con estos resultados, Puebla reafirma su compromiso de impulsar acciones que mejoren la seguridad en el estado con coordinación interinstitucional, con el objetivo de mantener una entidad segura y tranquila para las familias poblanas.