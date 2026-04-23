Durante la inauguración de la Feria de Puebla 2026, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que Puebla se mantiene como uno de los destinos con mayor dinamismo del país, al ubicarse en el cuarto lugar nacional en afluencia turística.

El evento arrancó con una expectativa histórica de más de un millón 800 mil visitantes, cifra que la perfila como uno de los eventos más importantes de México por su impacto turístico, cultural y económico.

Feria de Puebla 2026 contará con seguridad reforzada y ambiente familiar (cortesía)

La funcionaria estuvo acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, donde subrayó que la feria representa un modelo de organización enfocado en la seguridad, inclusión y prosperidad compartida.

Puebla fortalece su turismo con nuevas rutas aéreas y eventos masivos

Rodríguez Zamora señaló que entre enero y marzo del 2026, Puebla recibió más de 4 millones de turistas, además de registrar un crecimiento del 24% en operaciones aéreas gracias al anuncio de 12 nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.

También adelantó que la entidad será sede del próximo Tianguis Turístico, lo que fortalecerá su presencia dentro del mapa turístico nacional.

Feria de Puebla 2026 contará con seguridad reforzada y ambiente familiar (cortesía)

La secretaria resaltó que la Feria de Puebla ofrece una cartelera diversa con espacios familiares, gastronómicos y de entretenimiento, entre ellos el Pabellón Tecnológico, el Teatro del Pueblo, el Palenque, así como la participación de cocineras tradicionales y marcas locales.

Seguridad reforzada para la Feria de Puebla 2026

Por su parte, el coordinador del Comité Organizador, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó que el evento contará con un operativo especial integrado por mil 554 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Además, se desplegarán:

148 patrullas

6 ambulancias

3 torres de videovigilancia

3 drones

18 arcos detectores de metal

11 binomios K9

2 helicópteros

Feria de Puebla 2026 contará con seguridad reforzada y ambiente familiar (cortesía)

Asimismo, se dio a conocer que la Feria de Puebla 2026 contará con áreas temáticas como:

Pueblos Mágicos

Pabellón de Futbol

Cocineras Tradicionales

Expo Militar

Casa del Terror

Pista de Hielo

Circo

Festival del Asado

Juegos Mecánicos

Restaurantes y bares

Además, Líbano será el país invitado, mientras que Quintana Roo participará como estado invitado.