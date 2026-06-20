La Lotería Nacional anunció que el concurso Progol llega a la fecha 2 de la fase de grupos con una bolsa estimada de 11 millones de pesos, luego de que no se registrara ganador del primer lugar en la jornada anterior.

El concurso Progol Revancha No. 2336 abrió la actividad mundialista con los encuentros correspondientes a la primera fecha de grupos y mantiene viva una bolsa que ahora se pone en juego con el concurso No. 2337, dedicado a la segunda jornada del torneo.

Progol ofrece varias modalidades para participar durante el Mundial y recuerda que no es necesario acertar marcadores

Con motivo de la justa mundialista, los productos de la familia Progol están integrados exclusivamente por partidos del torneo.

La quiniela tradicional de Progol incluye 14 encuentros y tiene un costo de 15 pesos. Por su parte, Progol Revancha funciona como una modalidad complementaria de siete partidos y requiere participar primero en Progol, con un costo adicional de cinco pesos.

Asimismo, el concurso Progol Media Semana No. 801 estará disponible del 19 al 24 de junio y permitirá pronosticar nueve partidos por un costo de 15 pesos.

Mientras tanto, el concurso No. 2338, correspondiente a la fecha 3 de grupos, ya se encuentra a la venta y cerrará el próximo 24 de junio a las 13:00 horas.

La dinámica de todos los productos de la familia Progol consiste en pronosticar únicamente si gana el equipo local, si el encuentro termina en empate o si triunfa el visitante, utilizando las opciones L-E-V, sin necesidad de indicar el marcador exacto.

La única diferencia entre los concursos son las fechas y horarios de cierre de venta, por lo que se recomienda revisar las convocatorias para no perder la oportunidad de participar.

Lotería Nacional recordó que las personas interesadas pueden adquirir sus quinielas en cualquier punto de venta autorizado en el país o hacerlo a través de los canales digitales.

Los usuarios pueden participar desde la aplicación MiLotería o mediante el portal miloteria.mx, con lo que tendrán la oportunidad de seguir cada partido del Mundial y competir por una bolsa acumulada de 11 millones de pesos.