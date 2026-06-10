El Álbum Retro Lotería Nacimiento y el Futbol 2026, colección conmemorativa que desarrolló la Lotería Nacional junto a Panini para celebrar a México como sede mundialista, incorpora esta semana los cachitos 15 y 16 correspondientes al Sorteo Zodiaco No.1749 a realizarse el próximo 14 de julio.

Este álbum se distribuye de forma gratuita en puntos de venta autorizados; la versión digital está disponible en miloteria.mx y en la App MiLotería.

Y el Sorteo Zodiaco No.1749 se llevará a cabo el próximo 14 de junio a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie.

Rinden homenaje a dos sedes memorables que han sido escenario de partidos que han marcado la historia mundialista.

Cachitos de Lotería rescatan la arquitectura deportiva nacional

La colección de 20 billetes avanza pieza a pieza rescatando los escenarios y momentos que forjaron la memoria futbolística mundial. En esta ocasión, los cachitos destacan dos recintos que son mucho más que concreto y césped: el Estadio Olímpico México 68, plasmado en el billete 15, ícono de la arquitectura deportiva nacional que cobró protagonismo mundial en 1986 al albergar encuentros de la fase de grupos y de octavos de final, entre ellos la participación de la Selección Mexicana frente a Bélgica.

Por su parte, el billete número 16 retoma el mítico Estadio Azteca, símbolo del fútbol mundial y escenario donde Brasil levantó su tercer título mundial en 1970 tras superar 4 a 1 a Italia en la final.

Este coloso edificado al sur de la capital del país, a partir de mañana jueves será tres veces sede mundialista, convirtiéndolo en un referente global único, orgullo arquitectónico y deportivo de México.

Los cachitos 15 y 16 se pueden conseguir en los puntos de venta autorizados de Lotería Nacional en todo el país y de forma digital en miloteria.mx.