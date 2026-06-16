La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No.1759 con motivo del 26 aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el fin de destacar sus esfuerzos dedicados a la conservación del patrimonio natural de México.

La creación de la Conanp fue la consolidación de más de un siglo de esfuerzos para proteger la riqueza biológica de México y reconocer nuestra responsabilidad con la naturaleza de la que dependemos. Las 232 Áreas Naturales Protegidas nos dejan un mensaje claro: es posible cuidar, respetar y mejorar nuestros territorios, porque todo está conectado en la red que hace posible la vida. Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental

La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles García destacó que celebrar a la Conanp es reconocer el esfuerzo de generaciones de personas que han trabajado para conservar la biodiversidad y fortalecer el tejido que sostiene la vida en México.

Por su parte, el titular de la Conanp, Pedro Álvarez-Icaza, destacó el trabajo que la Conanp ha impulsado en acciones de conservación, restauración, manejo sostenible en las Áreas Naturales Protegidas durante estos 26 años, así como su entusiasmo por compartir con las y los compañeros de la institución este evento que reconoce la trayectoria y el compromiso de la institución con el país.

Este billete representa mucho más que una fecha, simboliza el esfuerzo, la dedicación de miles de personas que a lo largo de dos décadas han trabajado por proteger alguno de los ecosistemas más valiosos de México y la extraordinaria biodiversidad que albergan. Pedro Álvarez-Icaza, titular de la Conanp

La LOTENAL se suma con orgullo a la conmemoración del 26 aniversario de la Conanp. (CORTESÍA )

Sorteo Zodiaco No.1759 celebra el 26 aniversario de la Conanp

En su intervención, la directora de la Lotería Nacional Olivia Salomón informó que serán 2 millones 400 mil cachitos emitidos y recorrerán plazas, mercados, centros de trabajo, comunidades y hogares de todo México, llevando un mensaje de respeto y compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural.

Expresó que su organismo se suma con orgullo a la conmemoración del 26 Aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, una institución que durante más de dos décadas ha trabajado para preservar el patrimonio natural de México.

La directora de la Lotería Nacional Olivia Salomón sostuvo que la visión humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente como objetivos inseparables. Subrayó que durante estos 26 años, guardabosques, brigadistas, investigadoras e investigadores, técnicas y técnicos, comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, organizaciones sociales y personas comprometidas con el cuidado de nuestros ecosistemas, han hecho posible esta misión.

El futuro de México depende de nuestra capacidad para proteger el patrimonio natural que compartimos. Porque una nación que protege su patrimonio natural no sólo conserva paisajes, conserva identidad, conserva vida y conserva futuro.<b> </b> Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional

El Sorteo Zodiaco No. 1759 se realizará el domingo 30 de agosto de 2026, a las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios; se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.