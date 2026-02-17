Productores de maíz lanzaron una nueva advertencia de bloqueos para este mes de febrero relacionado al acuerdo que alcanzaron con autoridades federales a finales de 2025.

Ante ello, exigen la respuesta del gobierno, toda vez que hasta el momento no han recibido los apoyos que se les prometieron.

Productores de maíz advierten nuevos bloqueos; acusan incumplimiento de acuerdos

Productores de maíz originarios de la región del bajío y el occidente de México, amenazan con llevar a cabo nuevos bloqueos carreteros durante febrero de 2026 en diversos puntos del país.

Asimismo, aseguran que si las condiciones acordadas siguen sin cumplirse, no descartan bloqueos ni manifestaciones durante la realización de la Copa del Mundo de Futbol en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Acusaron que hasta el momento el gobierno federal no cumple con el subsidio acordado de 950 pesos por tonelada de maíz, además de que continúan con situaciones adversas al momento de fijar el precio en el mercado.

Los productores acusan que dichos escenarios han provocado que hasta el momento tengan más de un millón de toneladas de maíz sin poder vender, afectando gravemente a sus nuevas cosechas y la capacidad para almacenar granos.

Señalan que durante el primer mes de 2026 se mantiene un precio de mercado para el maíz inferior a 5 mil pesos, mientras que ellos demandan un precio que ronde los 7 mil pesos para poder garantizar su producción.

Ante ello reiteran al gobierno federal que les sean entregados los apoyos que les prometieron en 2025, pues acusan siguen compitiendo contra condiciones desfavorables del maíz importado.