El gobierno de Estados Unidos anunció que realizará una inversión de 40 millones de dólares, cerca de 680 millones de pesos mexicanos, para apoyar a la investigación agrícola en México.

Así lo anunció el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien explicó que la millonaria inversión se hará a través del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

Estados Unidos anuncia inversión de 40 millones de dólares para mejorar el maíz

En específico, el embajador señaló que se trata de un proyecto que tiene el fin de mejorar el maíz y con ello fortalecer la seguridad alimentaria, que dijo es seguridad estratégica.

“Los Estados Unidos invertirán 40 millones de dólares en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en México” Ronald Johnson. Embajador de Estados Unidos en México

Producción de maíz (Carolina Jiménez Mariscal / Cuartoscuro)

En un comunicado, Ronald Johnson aseveró que la inversión “refuerza el liderazgo estadounidense en ciencia agrícola al tiempo que fortalece los sistemas alimentarios a nivel global”.

Asimismo, sostuvo que consolida a México y Estados como potencias agrícolas en mercados profundamente integrados donde la innovación en sistemas alimentarios fortalece a las 2 naciones.

Con respecto a ello, el embajador resaltó que la misma presencia del CIMMYT en México se trata de un claro reflejo de las décadas de colaboración científica que mantienen los 2 países.

Inversión de 40 millones de dólares se usará para estos temas

Al anunciar la inversión de 40 millones de dólares para la investigación agrícola en México, el embajador Ronald Johnson señaló que los recursos servirán para distintos temas:

Ampliar el acceso a variedades mejoradas de trigo con mayores rendimientos y resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos

Proteger la biodiversidad del maíz mediante el respaldo a uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo (más de 28 mil accesiones de maíz y 124 mil de trigo)

Reducir la dependencia de fertilizantes a través de mejores prácticas agronómicas

Expandir los ensayos de investigación, así como los centros de innovación en México, con el fin de elevar la productividad, los ingresos y el empleo rural

En ese sentido, señaló que las investigaciones y avances que se consigan, permitirán beneficiar las variedades de trigo producidas en CIMMYT, que son casi el 60% de lo sembrado en Estados Unidos.