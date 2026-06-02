Posadas, operadora hotelera líder en México, fue reconocida con el Distintivo Hotel Hidro Sustentable, una iniciativa impulsada por Fundación Helvex que promueve mejores prácticas de gestión eficiente y cuidado del agua dentro de la industria turística y hotelera del país.

En esta edición, 15 hoteles de la compañía ubicados en Quintana Roo, Yucatán y Campeche recibieron el reconocimiento por implementar estrategias enfocadas en la eficiencia hídrica, la optimización operativa y la adopción de prácticas sustentables.

Entre los complejos galardonados destacan Live Aqua Cancún, Fiesta Americana Condesa Cancún, Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún, Fiesta Inn Playa del Carmen y Fiesta Americana Mérida, ubicados en destinos donde la preservación de los recursos hídricos representa un desafío prioritario para el desarrollo sostenible.

Fundación Helvex distingue a Posadas por su liderazgo en sostenibilidad y eficiencia hídrica

Fundación Helvex se ha consolidado como una organización referente en México en materia de cultura del agua, sostenibilidad y uso eficiente de los recursos naturales, impulsando iniciativas que buscan transformar la gestión hídrica en sectores estratégicos como el turismo, la hospitalidad y la infraestructura.

A través del Distintivo Hotel Hidro Sustentable, la institución reconoce a empresas que implementan acciones medibles para reducir el consumo de agua, optimizar procesos operativos y fortalecer una cultura de sostenibilidad dentro de sus operaciones.

Este reconocimiento se alinea con la visión de Posadas de impulsar una hospitalidad responsable, donde la experiencia de los huéspedes, la eficiencia operativa y el cuidado del entorno forman parte de una misma estrategia de valor.

Enrique Calderón, vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas, destacó que la sustentabilidad forma parte de los compromisos permanentes de la compañía con el medio ambiente y las comunidades donde opera, promoviendo un modelo turístico que contribuya al bienestar social y a la conservación de los recursos naturales.

Posadas fortalece estrategias para optimizar el uso del agua y la energía

La empresa ha desarrollado diversas iniciativas enfocadas en la optimización del consumo de agua y energía, la reducción de impactos ambientales y el fortalecimiento de una operación turística responsable en beneficio de las comunidades donde mantiene presencia.

Asimismo, continúa impulsando una estrategia alineada con los desafíos actuales de la industria turística, donde la gestión eficiente de los recursos naturales se ha convertido en un factor clave para la competitividad, la resiliencia y el desarrollo sostenible de los destinos.

La compañía también reafirmó su apuesta por un modelo de hospitalidad que combine crecimiento, eficiencia operativa y respeto por el entorno, generando valor tanto para los viajeros como para las comunidades locales.

Con más de 200 hoteles y más de 30 mil habitaciones en destinos de playa y ciudad, Posadas mantiene su compromiso con el turismo sostenible, mediante acciones que fortalecen el desarrollo responsable del sector y contribuyen a la preservación de los recursos naturales en México.