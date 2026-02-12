En el corazón de Purísima del Rincón, Guanajuato, nació PMA como un taller familiar dedicado a la fabricación de calzado infantil. Con el paso de los años, la empresa evolucionó y en 1990 se especializó en lo que hoy la distingue: la producción de calzado de seguridad industrial 100 por ciento de piel.

Más de seis décadas después, Manufacturera de Calzado PMA mantiene vivo el legado familiar, genera más de 180 empleos directos y contribuye al desarrollo económico de la región.

PMA fortalece exportaciones desde Guanajuato con apoyo de COFOCE

Actualmente, PMA opera con tres plantas de producción y tecnología especializada, exportando sus productos a Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, además de consolidar su presencia en Centroamérica.

El año 2018 marcó un punto clave en su crecimiento internacional, al iniciar su vinculación con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE).

A partir de entonces, la empresa fortaleció su competitividad mediante:

Asesorías especializadas

Encuentros con compradores extranjeros

Capacitación en comercio exterior

Logística y comercio digital

Participación en misiones comerciales y agendas de negocio en Centroamérica

Ese acompañamiento permitió concretar su primera exportación a Costa Rica en 2018, a través de un distribuidor con puntos de venta establecidos y negociaciones activas para expandirse a nuevos mercados.

Estamos actualmente enviando productos a Estados Unidos, Guatemala y el Salvador (…), Nos han invitado (La COFOCE) a muchas ferias, acabamos de regresar de Dallas nos invitaron a WESA, eventos donde no te dejan solo, te guían paso a paso, te ponen donde están los clientes, hay muchísimas oportunidades simplemente es tocar la puerta con ustedes (COFOCE). Nestor Dominguez Barajas

Gobierno de la Gente impulsa a empresas con tradición y visión global

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha reiterado que el Gobierno de la Gente respalda a las empresas que nacen del esfuerzo local y proyectan el nombre del estado en el extranjero.

El caso de PMA refleja la política pública enfocada en fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), impulsando la competitividad, la diversificación de mercados y el crecimiento con impacto social.

De taller familiar a exportadora internacional: así creció PMA en Guanajuato (Cortesía)

Con el acompañamiento de COFOCE, Guanajuato continúa consolidándose como un estado exportador que apuesta por el talento local para trascender fronteras.

Para más información sobre los programas de apoyo a la exportación, se puede consultar el sitio oficial de COFOCE y sus redes sociales: https://www.cofoce.guanajuato.gob.mx