Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, presentó de manera oficial la Feria de las Fresas 2026, una de las celebraciones más emblemáticas del estado, que este año refuerza su carácter familiar, incluyente y como motor de desarrollo económico para Irapuato.

Durante un encuentro con familias irapuatenses, la mandataria anunció que el día de la inauguración será completamente gratuito, bajo el nombre de “El Día de la Gente”, con el objetivo de garantizar que todas y todos puedan disfrutar de esta festividad.

“La Feria de las Fresas es un símbolo vivo de nuestra identidad, un espacio para convivir en familia, para reencontrarnos y para sentir orgullo de lo que somos como guanajuatenses” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

¿Cuándo va a ser la Feria de las Fresas 2026?

La Feria de las Fresas 2026 se llevará a cabo del 13 al 29 de marzo en el Inforum Irapuato, con una duración de 17 días en los que se espera la asistencia de más de 500 mil visitantes y que dejará una derrama económica superior a los 190 millones de pesos.

La Feria de las Fresas 2026 se realizará del 13 al 29 de marzo en Irapuato (Cortesía)

La mandataria explicó que el gobierno estatal y el ayuntamiento de Irapuato destinarán una inversión conjunta de 81 millones de pesos, de los cuales 65 millones corresponden al Estado y 16 millones al municipio, recursos enfocados en ofrecer una feria segura, accesible y de calidad.

“Esta inversión está pensada en las familias, en la convivencia y en el impulso a la economía local. Queremos que esta feria genere oportunidades reales para nuestra gente” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La gobernadora destacó que esta inversión prioriza a las familias guanajuatenses y busca generar oportunidades reales para emprendedores, productores y artesanos locales, consolidando a la feria como un detonante económico regional.

Por su parte, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, subrayó que la Feria de las Fresas es un espacio de paz y convivencia que fortalece el tejido social y el orgullo irapuatense, reconociendo el respaldo del Gobierno del Estado para su realización.

¿Quiénes se van a presentar en la Feria de las Ferias 2026?

Durante el anuncio se señaló que en el Teatro del Pueblo en el Foro de la Gente se ofrecerán conciertos gratuitos de artistas nacionales e internacionales. Además, se elimina la Línea Cero y el espacio preferente en primera fila será destinado a personas con discapacidad, reforzando el enfoque incluyente del evento.

La cartelera incluye a:

13 de marzo Grupo Liberación

14 de marzo Picus

15 de marzo Marshmello

16 de marzo Enanitos Verdes

19 de marzo Camila

20 de marzo La Arrolladora

21 de marzo OneRepublic

22 de marzo Grupo Frontera

26 de marzo Mi Banda el Mexicano

27 de marzo Tradicional Duelo de acordeones con Los Cardenales e Invasores de Nuevo León

28 de marzo Ozuna

29 de marzo Los Tigres del Norte

La feria también contará con juegos mecánicos, espectáculo sobre hielo, palenque y pabellones como Marca Guanajuato, donde más de 200 artesanas y artesanos exhibirán productos locales, consolidando a la Feria de las Fresas 2026 como una de las celebraciones más importantes del Bajío.