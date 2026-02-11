Con el objetivo de impulsar la participación de las juventudes en Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo tomó protesta a 21 jóvenes que formarán parte del primer Gabinete de las Juventudes en la historia del estado.
Este gabinete busca reconocer a las juventudes como actores clave en la construcción de políticas públicas, siendo protagonistas de proponer, analizar y transformar ideas con visión de futuro.
“Queremos que este sea un espacio en donde no hablemos de las juventudes, sino que hablemos con las juventudes, con ustedes de lo que les preocupa, de lo que les inquieta, de lo que los hace soñar e inspirarse”Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato
Gabinete juvenil participará en áreas estratégicas del Gobierno estatal
Durante su mensaje, la gobernadora señaló que la formación de este gabinete marca un precedente en la administración de Guanajuato, abriendo espacios formales para que los jóvenes sean representados dentro del Gobierno.
El Gabinete de las Juventudes está integrado por 11 hombres y 10 mujeres, quienes participarán de manera activa en el diseño, seguimiento y mejora de políticas públicas en temas de educación, salud, economía, cultura, turismo, medio ambiente y seguridad, entre otros.
Asimismo, afirmó que las juventudes son una fuerza activa en la transformación del presente de Guanajuato y reconoció que el gabinete surgió como un espacio de participación, diálogo y formación que fortalecerá el liderazgo de jóvenes.
El Gabinete de las Juventudes está integrado por:
- Carlos Arturo Ramírez Sánchez, en la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato
- Ángel Gabriel Romero Tamayo, en el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato
- Ariadna Guadalupe Sandoval Perales, en el Instituto Estatal de Capacitación
- María Cinthia Sánchez Álvarez, en la Secretaría de Seguridad y Paz
- Christian Jared Calzada Galván, en la Subsecretaría de Atención a las Personas Mirantes y sus Familias
- Kevin Alberto Álvarez Gutiérrez, en la Subsecretaría de Atención a las Personas con Discapacidad
- Misael Herrera Carrillo, en la Secretaría del Campo
- Marco Antonio Morales Núñez, en la Secretaría de Turismo e Identidad
- María Fernanda Anaya Padrón en la Secretaría de Educación
- Fátima Jimena Sevilla Ovalle, en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas
- Aranzazú del Rocío Millán Blanco, en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
- Verónica Guadalupe Arellano Escalón en la Secretaría de Salud
- Juan Eduardo Calvillo García, en la Subsecretaría para la Atención a las Personas de la Diversidad Sexual y de Género
- Ana Darina León Capdepont, en la Secretaría de Cultura
- Julieta Araceli Hernández Gallardo, en la Secretaría de las Mujeres
- Jesús Eduardo Calvillo García, en la Secretaría de Economía
- Eduardo Pirela Rangel, en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente
- Jairo Fernando Castro Villagómez, en la Secretaría del Nuevo Comienzo
- Jorge Brian Muñoz Rivera, en la Secretaría de Obra Pública
- María José Terán Ocaña, en la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas
- Valeria Tafoya Martínez, en el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato
Libia Dennise celebra la relación histórica entre Guanajuato y Japón
Durante la conmemoración de la Fiesta Nacional de Japón, Libia Dennise García celebró la relación entre Guanajuato y Japón, asegurando que se basa en un intercambio intercultural y en un trabajo conjunto para beneficiar a ambas entidades.
“La amistad entre Guanajuato y Japón no es reciente ni circunstancial, es una relación que se ha construido a lo largo de los años con mucha confianza, con visión de largo plazo, basada en el entendimiento intercultural y en la convicción de que el trabajo en conjunto siempre va a rendir frutos”Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato
En la celebración del cumpleaños del Emperador Naruhito, nacido el 23 de febrero de 1960, la mandataria estuvo acompañada por el Cónsul General de Japón, Takero Aoyama, donde destacó las coincidencias entre ambos pueblos y reconoció que Japón es un ejemplo de trascendencia, cortesía y compromiso con la excelencia.
Finalmente, explicó que desde el 2014, Guanajuato y Hiroshima mantienen una colaboración de amistad y de trabajo conjunto, como son las empresas japonesas en el estado mexicano. Además, Japón es el principal socio comercial con 150 empresas que generan 48 mil empleos.
“Hoy, al celebrar la fiesta Nacional de Japón, celebramos más que una fecha, estamos rindiendo homenaje a una cultura milenaria que ha sabido conservar sus valores esenciales a lo largo del tiempo, y que todos admiramos el respeto, la disciplina, la perseverancia, la armonía y con una profunda aspiración a la cultura de paz que hoy nos transmiten para seguir trabajando en Guanajuato por eso que tanto anhelamos”Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato