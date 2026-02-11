Con el objetivo de impulsar la participación de las juventudes en Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo tomó protesta a 21 jóvenes que formarán parte del primer Gabinete de las Juventudes en la historia del estado.

Este gabinete busca reconocer a las juventudes como actores clave en la construcción de políticas públicas, siendo protagonistas de proponer, analizar y transformar ideas con visión de futuro.

“Queremos que este sea un espacio en donde no hablemos de las juventudes, sino que hablemos con las juventudes, con ustedes de lo que les preocupa, de lo que les inquieta, de lo que los hace soñar e inspirarse” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Gabinete juvenil participará en áreas estratégicas del Gobierno estatal

Durante su mensaje, la gobernadora señaló que la formación de este gabinete marca un precedente en la administración de Guanajuato, abriendo espacios formales para que los jóvenes sean representados dentro del Gobierno.

El Gabinete de las Juventudes está integrado por 11 hombres y 10 mujeres, quienes participarán de manera activa en el diseño, seguimiento y mejora de políticas públicas en temas de educación, salud, economía, cultura, turismo, medio ambiente y seguridad, entre otros.

Gabinete de las Juventudes marca un precedente histórico en Guanajuato (Cortesía)

Asimismo, afirmó que las juventudes son una fuerza activa en la transformación del presente de Guanajuato y reconoció que el gabinete surgió como un espacio de participación, diálogo y formación que fortalecerá el liderazgo de jóvenes.

El Gabinete de las Juventudes está integrado por:

Carlos Arturo Ramírez Sánchez, en la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato

Ángel Gabriel Romero Tamayo, en el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato

Ariadna Guadalupe Sandoval Perales, en el Instituto Estatal de Capacitación

María Cinthia Sánchez Álvarez, en la Secretaría de Seguridad y Paz

Christian Jared Calzada Galván, en la Subsecretaría de Atención a las Personas Mirantes y sus Familias

Kevin Alberto Álvarez Gutiérrez, en la Subsecretaría de Atención a las Personas con Discapacidad

Misael Herrera Carrillo, en la Secretaría del Campo

Marco Antonio Morales Núñez, en la Secretaría de Turismo e Identidad

María Fernanda Anaya Padrón en la Secretaría de Educación

Fátima Jimena Sevilla Ovalle, en la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas

Aranzazú del Rocío Millán Blanco, en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial

Verónica Guadalupe Arellano Escalón en la Secretaría de Salud

Juan Eduardo Calvillo García, en la Subsecretaría para la Atención a las Personas de la Diversidad Sexual y de Género

Ana Darina León Capdepont, en la Secretaría de Cultura

Julieta Araceli Hernández Gallardo, en la Secretaría de las Mujeres

Jesús Eduardo Calvillo García, en la Secretaría de Economía

Eduardo Pirela Rangel, en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente

Jairo Fernando Castro Villagómez, en la Secretaría del Nuevo Comienzo

Jorge Brian Muñoz Rivera, en la Secretaría de Obra Pública

María José Terán Ocaña, en la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas

Valeria Tafoya Martínez, en el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato

Libia Dennise celebra la relación histórica entre Guanajuato y Japón

Durante la conmemoración de la Fiesta Nacional de Japón, Libia Dennise García celebró la relación entre Guanajuato y Japón, asegurando que se basa en un intercambio intercultural y en un trabajo conjunto para beneficiar a ambas entidades.

“La amistad entre Guanajuato y Japón no es reciente ni circunstancial, es una relación que se ha construido a lo largo de los años con mucha confianza, con visión de largo plazo, basada en el entendimiento intercultural y en la convicción de que el trabajo en conjunto siempre va a rendir frutos” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

En la celebración del cumpleaños del Emperador Naruhito, nacido el 23 de febrero de 1960, la mandataria estuvo acompañada por el Cónsul General de Japón, Takero Aoyama, donde destacó las coincidencias entre ambos pueblos y reconoció que Japón es un ejemplo de trascendencia, cortesía y compromiso con la excelencia.

Japón es el principal socio comercial de Guanajuato con 150 empresas establecidas (Cortesía)

Finalmente, explicó que desde el 2014, Guanajuato y Hiroshima mantienen una colaboración de amistad y de trabajo conjunto, como son las empresas japonesas en el estado mexicano. Además, Japón es el principal socio comercial con 150 empresas que generan 48 mil empleos.