Con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre Guanajuato y Estados Unidos en materia económica, comercial, migratoria y de seguridad, Libia Dennise García Muñoz Ledo se reunió con la Delegación del Congreso de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.

Durante la reunión, la gobernadora recibió a los representantes de Estados Unidos, donde destacó la importancia de mantener un diálogo permanente y constructivo entre ambas regiones, asegurando que la cooperación internacional es fundamental para dar resultados a la ciudadanía.

“En momentos complejos como los que hoy vivimos, la buena política debe estar presente en cada una de nuestras acciones; en el diálogo y la colaboración podemos encontrar muchas respuestas” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise destaca a Guanajuato como aliado estratégico del T-MEC

García Muñoz subrayó que Guanajuato juega un papel fundamental como una de las economías más dinámicas de México, por lo que es un aliado estratégico de Norteamérica en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Guanajuato consolida su relación estratégica con Estados Unidos. (Cortesía)

La gobernadora explicó que Guanajuato cuenta con más de 32 mil millones de dólares en inversión extranjera, además de 700 empresas de clase mundial instaladas en el estado. Por otra parte, dio a conocer que la entidad cuenta con inversiones de Japón en un 29.8%, Estados Unidos un 17.5%, Alemania con 12.3% y el 11.7% es capital nacional.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos es el segundo socio inversor y el primero en materia comercial con más de 5 mil 400 millones de dólares, recursos que han sido destinados a 96 proyectos de empresas.

De igual manera, señaló que Guanajuato importó 10 mil 865 millones de dólares en insumos industriales y productos diversos de Estados Unidos, al mismo tiempo que exportó 24 mil 891 millones de dólares a ese país, con lo que mil 427 empresas del estado mantienen relación comercial con Estados Unidos, y el 81% de las exportaciones se va a EUA.

Relación binacional fortalece la atención a comunidades migrantes

Por otra parte, ambas regiones acordaron mantener una coordinación permanente con organismos de orden público estadounidenses, autoridades federales y gobiernos locales para proteger la atención de migrantes.

Libia Dennise dio a conocer que con una estrategia de Inteligencia, Coordinación Regional y Colaboración Internacional se busca combatir delitos y garantizar condiciones adecuadas para vivir en Guanajuato y para recibir inversión extranjera.

Con estas acciones, el gobierno de Guanajuato reafirma su compromiso de impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de las y los ciudadanos, al mismo tiempo que se impulsa la inversión extranjera y la generación de empleos.