La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que la nueva ruta aérea Madrid–Guanajuato iniciará operaciones con dos frecuencias semanales, lo que representa un avance estratégico para fortalecer la conectividad internacional del estado y atraer mayor turismo europeo.

Durante la emisión del programa “Conectando con la Gente”, la mandataria estatal también compartió los avances y resultados obtenidos durante la gira de trabajo realizada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde Guanajuato consolidó alianzas clave para el sector.

Vuelo Madrid–Guanajuato impulsará el turismo europeo

Libia Dennise explicó que la nueva ruta aérea tendrá una capacidad anual estimada de 61 mil asientos y, con un factor de ocupación del 85%, se prevé el traslado de alrededor de 52 mil pasajeros al año, de los cuales al menos 40% serán turistas españoles.

Destacó que esta conexión directa permitirá un incremento inmediato superior al 21% en la llegada de turistas españoles durante el primer año de operación, gracias a la eliminación de escalas y a la reducción de tiempos de traslado.

Además, subrayó que el vuelo fortalecerá la llegada de visitantes europeos, con un crecimiento adicional estimado del 22%, al aprovechar a Madrid como hub de conexión con países como Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Resultados estratégicos de la gira en FITUR 2026

La gobernadora calificó como exitosa y estratégica la gira de trabajo realizada en Madrid durante la FITUR 2026, al señalar que permitió posicionar a Guanajuato en el ámbito internacional ante inversionistas y mercados turísticos.

En el informe de avances estuvo acompañada por María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad; Roberto García Urbano, presidente municipal de Purísima del Rincón; y Martha Rocío López Galván, presidenta de la Asociación de Organizadores y Recintos para Eventos de San Miguel de Allende.

Uno de los logros más relevantes fue la firma del convenio con la aerolínea Air Europa, que hizo posible la concreción del vuelo Madrid–Guanajuato.

Libia Dennise recordó que en 2025 Guanajuato recibió 23.8 millones de visitantes, con una derrama económica superior a los 57 mil millones de pesos, y que España es el segundo país emisor de turistas para el estado, con más de 201 mil visitantes y una derrama de 475 millones de pesos.

Libia Dennise confirma vuelo Madrid–Guanajuato con dos frecuencias; crecerá turismo en 2026. (Cortesía)

Conmemoraciones culturales fortalecen proyección internacional: Libia Dennise

Durante el programa, la mandataria también recordó la ceremonia por el Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, realizada en la Residencia Oficial de la Embajada de México en España, así como la inauguración de la exposición “Pero sigo siendo el Rey” en el Instituto Cultural de México en Madrid, la cual permanecerá abierta hasta el 15 de febrero.

Asimismo, destacó el lanzamiento simultáneo de la nueva Marca Turística de Guanajuato en Madrid, Ciudad de México y León, un hecho histórico al realizarse por primera vez de manera internacional.

Nuestros caminos no solo llevan a destinos, llevan a experiencias. Somos un estado donde la tradición y el futuro conviven en armonía, donde la cultura es un patrimonio vivo, y donde la creatividad impulsa nuevas experiencias, donde cada visitante puede encontrar su propio camino. Por eso, esta marca NO es un slogan o un logotipo más, es un relato, una promesa y una declaración de identidad. Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato consolida alianzas y presencia internacional

Libia Dennise recordó que, durante la FITUR 2026, México fue País Socio, con la participación de los 32 estados, lo que permitió a Guanajuato concretar 414 citas de negocios, generar 32 alianzas estratégicas internacionales y realizar 74 entrevistas con medios nacionales e internacionales.

En este contexto, autoridades municipales destacaron acuerdos para fortalecer destinos como Jalpa de Cánovas y San Miguel de Allende, así como el impulso a nuevas rutas turísticas, entre ellas una de turismo religioso que conectará Silao, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

La secretaria de Turismo e Identidad destacó la participación de Guanajuato en los Premios Excelencias 2026, donde el estado obtuvo dos reconocimientos por el proyecto de Enoturismo en el Valle de la Independencia y la Temporada Gastronómica ¡Guanajuato, Sí Sabe!, por su impacto económico, cultural y social.

Finalmente, la gobernadora informó que cuatro municipios más —Comonfort, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Tierra Blanca— obtuvieron la Declaración de Denominación de Origen del Mezcal, con lo que Guanajuato suma seis municipios con este reconocimiento, resultado del trabajo coordinado entre autoridades locales y estatales.