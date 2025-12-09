El líder del Partido del Trabajo (PT) de Apatzingán, Agustín Solorio Martínez de 47 años de edad, fue reportado como desaparecido el pasado 5 de diciembre en Morelia, Michoacán.

Reportan como desaparecido a Agustín Solorio Martínez, delegado del PT en Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán reveló la desaparición de Agustín Solorio Martínez, delegado del PT en Apatzingán, por lo que revelaron que fue visto por última vez en la madrugada del pasado 5 de diciembre del 2025.

“Aproximadamente a las 3:10 horas, Agustín Solorio Martínez fue visto por última vez enMorelia, Michoacán, desconociéndose desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito” Ficha de desaparición

Reportan desaparición de Agustín Solorio Martínez, delegado del PT en Michoacán (Especial )

Ante la desaparición del delegado Solorio Martínez, el PT exige a las autoridades su búsqueda inmediata, y en un comunicado reiteró su solidaridad con la familia del delegado del partido, haciendo “un llamado respetuoso pero contundente a las autoridades para que actúen”.

Cabe recordar que en Michoacán se han desatado olas de violencia en las últimas semanas como en Coahuayana, donde un coche explotó frente a la Policía comunitaria dejando al menos 5 muertos o el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan el pasado mes de noviembre.