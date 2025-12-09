Se reportó como desaparecido Agustín Solorio Martínez, el delegado del PT en Michoacán por lo que te damos detalles de quién es, como:

¿Quién es Agustín Solorio Martínez?

¿Qué edad tiene Agustín Solorio Martínez?

¿Agustín Solorio Martínez tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Agustín Solorio Martínez?

¿Agustín Solorio Martínez tiene hijos?

¿Qué estudió Agustín Solorio Martínez?

¿En qué ha trabajado Agustín Solorio Martínez?

Agustín Solorio Martínez, delegado del PT, es reportado como desaparecido en Michoacán

¿Quién es Agustín Solorio Martínez?

Agustín Solorio Martínez es el delegado del PT en Michoacán, cuyo nombre se ha hecho viral ante su desaparición en Morelia, por lo cual el Partido del Trabajo ha exigido su inmediata localización.

Reportan desaparición de Agustín Solorio Martínez, delegado del PT en Michoacán (Especial )

¿Qué edad tiene Agustín Solorio Martínez?

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Agustín Solorio Martínez nació el 28 de agosto de 1978, por lo que actualmente tiene 47 años de edad.

¿Agustín Solorio Martínez tiene esposa?

Se sabe que la ex alcaldesa de Aguililla, María de Jesús Montes Mendoza, es pareja de Angustín Solorio Martínez quien fungió como su asesor del ayuntamiento en 2022.

María de Jesús Montes Mendoza, esposa de Agustín Solorio Martínez (Especial )

¿Qué signo zodiacal es Agustín Solorio Martínez?

Al haber nacido un 28 de agosto, Agustín Solorio Martínez pertenece al signo de Virgo, uno de los signos zodiacales relacionados al elemento Tierra y regidas por el planeta Mercurio.

Se le conoce a los Virgos por características como:

Personas prácticas, analíticas, detallistas y perfeccionistas

Son serviciales, leales y responsables; organizados en el trabajo y ayuda a otros

Tienen una atención meticulosa a los detalles, lo que puede llevar a obsesiones por el orden y la limpieza, o ser muy exigentes.

No suelen alardear de sus logros;prefieren que sus acciones hablen por sí mismas, y pueden ser algo tímidos.

Reportan la desaparición de Agustín Solorio Martínez, delegado del PT en Michoacán (Agustín Solorio / Facebook )

¿Agustín Solorio Martínez tiene hijos?

Se desconoce sí Agustín Solorio Martínez tiene hijos.

¿Qué estudió Agustín Solorio Martínez?

En su perfil de Facebook, Agustín Solorio Martínez colocó que es abogado, empresario, ganadero y agricultor.

Reportan la desaparición de Agustín Solorio Martínez, delegado del PT en Michoacán (Agustín Solorio / Facebook )

¿En qué ha trabajado Agustín Solorio Martínez?

Aunque se conoce poco de la carrera de Agustín Solorio Martínez, actualmente desempeñaba el cargo de delegado del PT en Apatzingán, Michoacán.

Reportan la desaparición de Agustín Solorio Martínez, delegado del PT en Michoacán (Agustín Solorio / Facebook )

Agustín Solorio Martínez, delegado del PT, es reportado como desaparecido en Michoacán

Se reportó la desaparición de Agustín Solorio Martínez, delegado del PT en Michoacán y, de acuerdo con su ficha de búsqueda, se le vio por última vez el 5 de diciembre de 2025 a las 3:10 horas.

Por lo que el PT ha exigido su inmediata búsqueda y aparición a través de un comunicado, en donde reiteró su solidaridad con la familia de Agustín Solorio Martínez.

“Aproximadamente a las 3:10 horas, Agustín Solorio Martínez fue visto por última vez en Morelia, Michoacán, desconociéndose desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito” Ficha de Búsqueda