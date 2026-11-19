Piratas de Veracruz busca consolidar un proyecto deportivo e institucional que le permita alcanzar la Primera División del futbol mexicano, luego de concluir su primera participación en la Liga de Expansión MX.

Bajo la presidencia de José Carlos Vives Gómez, el club estableció que su objetivo es construir una institución con proyección a largo plazo y condiciones para competir en el máximo circuito.

La directiva señaló que su incorporación al futbol profesional se realizó con conocimiento del marco reglamentario vigente y de la ausencia, hasta el momento, de un mecanismo de ascenso deportivo a Primera División. Por ello, indicó que su prioridad es fortalecer su estructura y prepararse para cumplir los requisitos que eventualmente permitan aspirar a esa categoría.

Piratas de Veracruz fortalecerá sus fuerzas básicas y estructura deportiva

Como parte de su estrategia de crecimiento, el club trabaja en el desarrollo de sus tres equipos de Tercera División, ubicados en Poza Rica, Minatitlán y Lerdo de Tejada, además de ampliar la presencia de sus academias en distintas regiones de Veracruz.

Entre los proyectos contemplados también se encuentran la construcción de un nuevo Centro de Alto Rendimiento y la conformación de un equipo femenil. Estas iniciativas buscan ampliar las oportunidades para jóvenes futbolistas y consolidar las diferentes categorías de la institución.

La directiva explicó que su aspiración de llegar a Primera División requiere más que resultados deportivos, pues considera necesario contar con infraestructura, formación de talento, profesionalismo y una estructura institucional capaz de competir y mantenerse en el máximo circuito.

Asimismo, destacó que la identidad, la educación, la disciplina y el respeto forman parte de los principios con los que busca desarrollar al club, tanto dentro como fuera de la cancha.

Piratas de Veracruz busca llegar a Primera División con proyecto a largo plazo (Cortesía )

José Carlos Vives mantiene apertura al diálogo sobre el futuro del ascenso

Piratas de Veracruz informó que está dispuesto a participar en las mesas de trabajo impulsadas por la Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX y la Liga de Expansión MX, donde se analizan las condiciones, los criterios de elegibilidad y los posibles requisitos para acceder al máximo circuito.

La institución manifestó su disposición de atender estos procesos con respeto a las autoridades y a las disposiciones que rigen el futbol mexicano, mientras trabaja en la preparación de su estructura deportiva e institucional.

En su posicionamiento, el club también señaló que concentrará sus recursos, esfuerzos y tiempo en fortalecer el proyecto, sin involucrarse en confrontaciones o acciones que puedan apartarlo de sus objetivos. Reiteró su intención de contribuir a la evolución del balompié nacional mediante el diálogo y la colaboración con los distintos actores del deporte.

Finalmente, Piratas FC envió un mensaje a la afición veracruzana y sostuvo que su primera participación en el futbol profesional representa el comienzo de un proyecto que busca fortalecer la presencia de Veracruz en el ámbito nacional.

Con la conducción de José Carlos Vives Gómez, la institución plantea una estrategia que va más allá de una temporada, con el impulso de sus fuerzas básicas, la formación de nuevos talentos y la preparación de las condiciones necesarias para aspirar a la Primera División.