Piratas FC presentó la indumentaria oficial que utilizará durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, en un evento que también celebró el regreso del fútbol profesional al estadio Luis “Pirata” Fuente".

El regreso del balompié profesional a este recinto fue posible gracias al respaldo del Gobierno de Veracruz, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García, como parte del proyecto para reactivar este emblemático inmueble deportivo.

La presentación se realizó en Boca del Río, donde decenas de aficionados, medios de comunicación e invitados especiales conocieron la nueva piel del equipo y participaron en la inauguración de la Tienda Oficial Keuka, ubicada en Plaza Mantarraya, dentro del complejo deportivo.

Piratas FC revela su nueva indumentaria para la Liga de Expansión MX

La ceremonia inició con un video institucional que recordó el regreso del fútbol profesional a Veracruz y el compromiso del club por construir una nueva etapa junto a su afición.

Posteriormente, jugadores del primer equipo desfilaron con la colección deportiva desarrollada por Keuka, integrada por ropa de entrenamiento, pants, rompevientos, polos oficiales, playeras de traslado y la equipación para los guardametas.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación del jersey oficial de local, que portará el equipo durante el Apertura 2026 y que busca representar el orgullo, la identidad y la tradición futbolística del estado.

El propietario de Keuka, Mauricio Bulman, entregó el primer uniforme al presidente de Piratas FC, Carlos Vives Gómez, quien vistió la camiseta como símbolo del inicio de esta nueva etapa del club.

Gobierno de Rocío Nahle respalda el regreso del fútbol profesional a Veracruz

Durante la ceremonia, la directiva de Piratas FC reconoció que el acompañamiento del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García, fue clave para concretar el regreso del fútbol profesional al estadio Luis “Pirata” Fuente, un hecho esperado durante años por la afición veracruzana.

Como parte del evento también se inauguró la Tienda Oficial Keuka, donde los seguidores del club podrán adquirir los uniformes y artículos oficiales del equipo.

Asimismo, el peleador veracruzano de artes marciales mixtas “Lazy Boy” recibió un jersey como embajador de Piratas FC e invitó a la afición a respaldar al equipo en su participación en la Liga de Expansión MX.

La jornada concluyó con actividades recreativas, música y obsequios para los asistentes, además de boletos para el partido inaugural frente a Atlético Morelia, programado para este sábado a las 19:00 horas en el estadio Luis “Pirata” Fuente.

Con la presentación de su nueva indumentaria, la apertura de la tienda oficial y el respaldo institucional del Gobierno de Veracruz, Piratas FC fortalece su proyecto deportivo y abre una nueva etapa para el fútbol profesional en la entidad.