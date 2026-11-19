Con la Jornada 17 terminará el Apertura 2026 de la Liga MX, cita en la que siete equipos buscan clasificar a la Liguilla para la que solo hay tres boletos disponibles.
En el Apertura 2026 se eliminó el Play-In o repechaje, así que los primeros ocho lugares de la tabla general clasifican de manera directa a los cuartos de final.
Tras 16 jornadas, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya clasificaron a la Liguilla del futbol mexicano, mientras que siete equipos pelean por los últimos tres lugares disponibles.
Los siete equipos que buscan la clasificación en la Liga MX:
- Santos Laguna | 25 puntos
- Rayados de Monterrey | 24 puntos
- León | 23 puntos
- Pachuca | 22 puntos
- Tijuana | 22 puntos
- Pumas | 21 puntos
- Querétaro | 20 puntos
Panorama de la tabla general antes de la Jornada 17 de la Liga MX
El panorama para la Jornada 17 de la Liga MX tiene a cinco equipos con el boleto asegurado para jugar la Liguilla del Apertura 2026. Mientras que siete escuadras pelean por tres lugares en la fase final.
Equipos clasificados a la Liguilla
- Cruz Azul | 32 puntos | clasificado
- América | 30 puntos | clasificado
- Chivas | 30 puntos | clasificado
- Toluca | 27 puntos | clasificado
- Atlas | 27 puntos | clasificado
Equipos que pelean por la clasificación a la Liguilla
- Santos Laguna | 25 puntos | zona de clasificación
- Rayados de Monterrey | 24 puntos | zona de clasificación
- León | 23 puntos | zona de clasificación
- Pachuca | 22 puntos | con posibilidades matemáticas
- Tijuana | 22 puntos | con posibilidades matemáticas
- Pumas | 21 puntos | con posibilidades matemáticas
- Querétaro | 20 puntos | con posibilidades matemáticas
Escenarios de clasificación para la Jornada 17
Santos Laguna, Rayados de Monterrey y León son los equipos con más posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.
Estos son los escenarios que tienen los siete equipos que buscan clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.
Santos Laguna recibe a León y con la victoria o empate asegura su pase a la Liguilla. Si pierde, deberá esperar que Rayados, Pachuca y Tijuana no ganen.
Rayados de Monterrey visita a Pumas y clasifica con empate o triunfo en CU. De perder, necesita que León, Pachuca o Tijuana pierdan puntos.
León se mete a la cancha de Santos Laguna. La Fiera avanza si consigue el triunfo en Torreón. Si empata, depende de que Pachuca y Tijuana no ganen
Los equipos que no dependen solo de su resultado para clasifica
Pachuca necesita ganar a Toluca en la Jornada 17 de la Liga MX, y esperar que León no triunfe ante Santos, o bien que Monterrey pierda ante Pumas para meterse a la Liguilla.
Tijuana juega en casa ante Atlante obligado a ganar y esperar otros resultados.
Pumas debe ganar a Rayados, pero requiere que León, Pachuca y Tijuana no ganen.
Querétaro cierra su participación ante Necaxa, debe ganar y esperar muchas combinaciones de resultados para aspirar a la Liguilla.