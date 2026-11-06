Cancún FC y Piratas de Veracruz jugaron en actividad de en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión, donde el resultado fue 1-1 en el Estadio Andrés Quintana Roo.

El partido entre Cancún FC y Piratas terminó con un empate 1-1 en el duelo de ida, por lo que todo se decidirá en el encuentro de vuelta en el Puerto Jarocho.

El boleto a las semifinales del torneo Apertura 2026 en la Liga de Expansión está en juego.

Marcador final: Cancún FC 1-1 Piratas de Veracruz

Cancún FC vs Piratas de Veracruz: así se definió el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Expansión

Cancún FC recibió a los Piratas de Veracruz este jueves 5 de noviembre en el duelo de ida de los cuartos de final en l aLiga de Expansión.

La misión del equipo de Cancún era sacar la victoria para ir a la vuelta con la ventaja, pero el cuadro visitante se salió con la suya.

Así fueron los goles del partido Cancún FC vs Piratas de Veracruz:

Minuto 8: Gol de José Rodríguez (Cancún FC)

Minuto 59: Gol de Christian Fernández (Piratas)

¿Cuándo vuelven a jugar Cancún FC vs Piratas de Veracruz en la Liga de Expansión?

Cancún FC y Piratas de Veracruz se volverán a ver las caras cuando se midan en el duelo de vuelta de los cuartos de final, el cual dará el boleto a la semifinal de la Liga de Expansión.

Será el próximo domingo 8 de noviembre cuando Piratas reciba a Cancún en el Estadio Pirata Fuente en punto de las 19 horas.