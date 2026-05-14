Veracruz ya tiene un nuevo equipo en la entidad, pues este miércoles 13 de mayo fue presentado Piratas FC, club que habitará en la zona de Veracruz-Boca del Río.

El anuncio oficial se hizo frente a los medios de comunicación donde incluso se reveló que Piratas FC jugarán sus partidos como local en el Estadio Luis “Pirata” Fuente.

¿En qué liga mexicana jugarán los Piratas FC?

Los Piratas FC se presentaron ante la comunidad de Veracruz e informaron que serán añadidos como nuevo club de la Liga de Expansión MX, la segunda categoría del futbol mexicano, a partir del Apertura 2026.

José Carlos Vives, presidente de los Piratas FC, expresó su felicidad por devolverle el fútbol a Veracruz, además de que manifestó su compromiso porque el proyecto del nuevo club llegue a buen puerto y se quede por muchos años en la entidad.

Nace Piratas FC, el nuevo equipo de futbol de Veracruz. (quinto partido)

¿Cómo llegó Piratas FC a la Liga de Expansión MX?

Los Piratas FC se convirtieron en nuevo equipo de la Liga de Expansión MX gracias a la compra de la franquicia del Celaya.

Posterior a ello, el proyecto llevaba meses trabajándose para que específicamente el 22 de abril lograran la aprobación de la Asamblea de Dueños de la Liga de Expansión MX y se convirtieran en el nuevo club que jugará en Veracruz.