Piratas de Veracruz recibirá a Tepatitlán FC este sábado a las 19:00 horas en el estadio Pirata Fuente, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla de la Liga de Expansión MX. Al conjunto jarocho le restan tres encuentros en la fase regular del torneo.

El delantero Daniel Lajud Martínez señaló que el equipo debe aprovechar su condición de local durante el cierre del campeonato, luego de sufrir un resultado adverso. El atacante reconoció que el plantel necesita convertir su desempeño en la cancha en victorias para alcanzar la clasificación.

Daniel Lajud pide a Piratas de Veracruz aprovechar la localía ante Tepatitlán

Lajud destacó que el equipo debe sumar los tres puntos en casa para mantenerse entre los clubes que aspiran a clasificar a la Liguilla. También advirtió que el encuentro ante Tepatitlán exigirá concentración, independientemente de la posición que ocupe el rival en la tabla.

El delantero consideró que Tepatitlán cuenta con jugadores capaces de complicar el partido, por lo que Piratas deberá afrontar el compromiso con la intensidad necesaria para conseguir el resultado que busca.

Además, señaló que el plantel necesita mejorar la definición frente al arco y mantener el orden defensivo. Aunque considera que el equipo ha mostrado argumentos futbolísticos para obtener más puntos, reconoció que debe reflejarlos en los resultados.

Lajud también destacó la importancia de conservar la unión dentro del vestidor durante la recta final del torneo, en la que cada partido puede ser determinante para las aspiraciones del club.

Piratas de Veracruz busca el respaldo de su afición en el cierre del torneo

El proyecto deportivo de Piratas de Veracruz está a cargo de Fernando Fernández Pecilé, director deportivo del club, quien trabaja para consolidar al equipo en la Liga de Expansión MX.

Como parte de las acciones para fortalecer la relación con sus seguidores, la institución organizó recientemente una convivencia con abonados en el estadio Pirata Fuente. Durante la actividad, los asistentes recorrieron el palco presidencial, el túnel de acceso a la cancha, el vestidor local y la sala de prensa.

En vísperas del encuentro ante Tepatitlán, Daniel Lajud llamó a la afición a acompañar al equipo desde las tribunas y respaldarlo durante la fase final del campeonato.

El delantero afirmó que los jugadores están comprometidos con dar su máximo esfuerzo tanto en los entrenamientos como en los partidos y destacó la importancia del apoyo de los seguidores.

Piratas de Veracruz buscará aprovechar su localía este sábado para sumar puntos, mejorar su posición en la clasificación y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla.