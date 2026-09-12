La Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala y el Archivo General de la Nación (AGN) iniciaron en Papalotla de Xicohténcatl los Talleres para Construir las Memorias Comunitarias en Tlaxcala, con un diagnóstico del archivo histórico municipal para conocer las condiciones de conservación de los documentos que resguardan parte de la historia de la comunidad.

Preservan archivo histórico de Papalotla para recuperar la memoria de la comunidad. (cortesía )

Esta primera etapa permitirá identificar las condiciones físicas de la documentación y establecer las acciones necesarias para su conservación. Posteriormente, se contempla realizar limpieza mecánica, organización y tratamiento de los documentos, con el propósito de preservar los materiales y facilitar su consulta.

El proyecto cuenta con la participación del Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, a través del cronista municipal, Víctor Montero Morales, y de la coordinadora del Centro Cultural Papalotla, Roxana Montiel Tapia, quienes acompañan las labores de identificación y documentación del acervo histórico.

Preservan archivo histórico de Papalotla para recuperar la memoria de la comunidad. (cortesía )

Talleres buscan recuperar la memoria comunitaria

Por parte del Archivo General de la Nación participa la subdirectora de Enlace y Concertación María Ivonne Charles Hinojosa, quien coordina el acompañamiento institucional de estos procesos y articula los esfuerzos para fortalecer el trabajo archivístico en el municipio.

Los talleres buscan que los archivos municipales sean reconocidos como fuentes para reconstruir la historia local, además de funcionar como espacios de resguardo documental.

A través de estos documentos es posible conocer acontecimientos, transformaciones y formas de vida de las comunidades a lo largo del tiempo.

En las acciones también participan Elsa Saavedra Castro, subdirectora de Capacitación, Certificación y Asesoría Archivística de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional; Álvaro Rodríguez Luévano, subdirector de Contenidos Culturales Histórico Digitales; Cristina López Torres, jefa del Departamento de Enlace y Concertación; e Irving Michel Arriaga Altamirano, enlace del Departamento de Capacitación Archivística, todos del AGN.

Preservan archivo histórico de Papalotla para recuperar la memoria de la comunidad. (cortesía )

Con esta intervención en Papalotla, la Secretaría de Cultura de Tlaxcala, el Archivo General de la Nación y el Ayuntamiento impulsan acciones para conservar el patrimonio documental y facilitar que las nuevas generaciones tengan acceso a los testimonios que forman parte de la historia e identidad de Tlaxcala.