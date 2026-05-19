Petróleos Mexicanos (Pemex) ya analiza reubicar escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco.

Autoridades de Pemex se reunieron con madres del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y Primaria “Abías Domínguez Alejandro”, quienes exigen el cambio de los planteles educativos colindantes con Dos Bocas.

Pemex analiza reubicar escuelas cercanas a refinería Dos Bocas; se reúne con padres de familia

Este lunes 18 de mayo, Pemex confirmó que sostuvo un encuentro en su Centro Administrativo con madres de familia de Tabasco.

Durante la reunión, Pemex analizó reubicar las dos escuelas cercanas a refinería Dos Bocas.

“Autoridades de Petróleos Mexicanos sostuvieron una reunión en el Centro Administrativo Pemex con padres de familia del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abías Domínguez Alejandro” de Paraíso, Tabasco; con el objetivo de escuchar y atender de primera mano sus inquietudes sobre la reubicación de ambos planteles educativos.” Pemex

Además de que se reveló que lograron un acuerdo para mantener reuniones periódicas y dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos por la dependencia.

Pemex analiza reubicar escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas (@Pemex / X)

La comitiva de madres de familia fue recibida por:

Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de Pemex

Marcela Villegas, directora de Administración y Servicios de Pemex

De acuerdo con reportes, el proyecto de reubicación de los planteles educativos contemplaría nuevas instalaciones en el centro de Paraíso, en Tabasco, previo al ciclo escolar 2026-2027.

La reunión entre autoridades de Petróleos Mexicanos y madres de las escuelas cercanas a la refinería Dos Bocas, se dio en el marco de la protesta que realizó frente la Torre de Pemex.

Pemex analiza reubicar escuelas cercanas a la refinería de Dos Bocas (@Pemex / X)

En ella, las madres de los casi 400 estudiantes afectados señalaron la condición de riesgo que hay en los planteles educativos:

“A nuestras escuelas, la separa de la refinería únicamente una barda...que no detiene fugas de gas, incendios, explosiones, ruido ensordecedor, ni la contaminación del aire que diariamente afecta la salud de nuestras hijas e hijos.” Madres de familia de escuelas cercanas a Dos Bocas

La movilización se realizó con el objetivo de que se cumpliera la instrucción que dio la presidenta Claudia Sheinbaum para que se cambiaran de lugar los planteles educativos.

Durante su protesta, las madres colocaron un en un puente peatonal con la demanda “Pemex, reubica las escuelas ¡ya!“.

Tras la protesta, las familias de los estudiante advirtieron que mantendría las movilizaciones hasta que se inicien formalmente la construcción de las nuevas escuelas.