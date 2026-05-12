Miembros del Partido Acción Nacional (PAN) de Chihuahua, acusan a Morena de crear una “cortina de humo” para desviar la atención de los señalamientos que enfrenta Rubén Rocha Moya junto a 9 funcionarios de Sinaloa por parte del gobierno de Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, la Presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, asegura que Morena busca desacreditar constantemente Maru Campos pese a que no existe una sola acusación formal en su contra.

Ataque que responde al actuar de la gobernadora de Chihuahua, acusada por Morena de faltarle a la soberanía nacional y la Constitución al permitir la intervención de agentes de la CIA en un operativo militar contra el narcotráfico.

Acción que la dirigente estatal asegura forma parte de una estrategia frontal de combate al crimen organizado e inversión en seguridad.

Morena va por el desafuero de Maru Campos (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Por lo que condena que la oposición insista en llevar a cabo un juicio político e incluso de desafuero para evitar hablar de los señalamientos existentes contra sus propios perfiles políticos.

“Los ciudadanos no son tontos y no se les puede engañar” Daniela Álvarez Hernández. Presidenta estatal del PAN

PAN acusa a Morena de politizar la soberanía nacional para proteger a Rubén Rocha Moya

El Diputado panista, Alfredo Chávez Madrid, de 42 años de edad, respalda lo dicho por la funcionaria, de 43 años de edad, asegurando que Morena intenta convertir el debate público en una cortina de humo para evitar responder sobre el caso de Rubén Rocha Moya.

Así como quiere politizar la soberanía nacional para proteger a integrantes que tienen nexos con el crimen organizado.

PAN solicita juicio político contra Rubén Rocha Moya (Michelle Rojas)

Asegurando que Chihuahua no será como Sinaloa, advierte que las instituciones no serán tomadas por organizaciones criminales y defiende la cooperación institucional con autoridades estadounidenses en material nacional.

Señala que trabajar coordinadamente para combatir al crimen no representa una traición a la patria.

Por su parte, Jorge Soto, de 47 años de edad, recuerda que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación abierta sobre el operativo que tuvo lugar el 19 de abril en el Municipio de Morelos, cuyos delitos cometidos corresponden al ámbito de la delincuencia organizada federal, reitera:

“Morena no representa una defensa de la soberaría nacional sino una postura política para responder a los señalamientos que hoy enfrenta en materia de seguridad y crimen organizado” Jorge Soto. Diputado del PAN

PAN acusa a Morena de crear cortina de humo para desviar la atención sobre Rubén Rocha Moya (@azucenau / X)