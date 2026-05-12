A poco de que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, convocara a una movilización en Chihuahua para exigir el desafuero de Maru Campos, el PAN responde.
Jorge Romero, miembro de la Cámara de Diputados de México, externa su apoyo total a Maru Campos, en nombre del partidario del Partido Acción Nacional (PAN).
Mediante un video publicado en la red social X y desde Monclova, Coahuila, el funcionario externa:
“Apoyamos con toda nuestra energía a nuestra gobernadora de Chihuahua, Maru campus”Jorge Romero. Diputado del PAN
Asegura que el actuar de Campos dejó claro que en Chihuahua y en todo país, el partido combate el crimen organizado, contrario a Sinaloa.
“Al final toda la gente en Chihuahua, y en Sinaloa, y en el país, sabemos que en Chihuahua se combate al crimen organizado y que en Sinaloa se asocia el gobierno de Morena con ellos, para cogobernar”Jorge Romero. Diputado del PAN
Amenaza de desafuero responde ataque contra Rubén Rocha Moya: PAN
En su breve grabación, Jorge Romero asegura que la amenaza de Morena de llevar a cabo un juicio de desafuero contra Maru Campus, responde a la solicitud del PAN de un juicio político contra Rubén Rocha Moya -de 76 años de edad-.
El gobernador de Sinaloa, junto a 9 funcionarios más del estado, está señalado por el gobierno de Estados Unidos, de tener nexos con Los Chapitos.
“Cobardemente ahora la diligencia nacional de Morena se mete contra ella... y como pedimos juicio político esta es la respuesta, pues que así sea”Jorge Romero. Diputado del PAN
Y finalmente reitera que el Partido Acción Nacional apoyará a Maru Campos con toda su energía, ya que al final la verdad se impondrá.
Mientras tanto, Morena, bajo el argumento de defender la seguridad y la paz en el estado, así como la soberanía nacional, convoca a una marcha que tendrá lugar el día sábado 16 de mayo a las 16:00 horas.
Los interesados se reunirán en glorieta de Pancho Villaen el municipio de Chihuahua.