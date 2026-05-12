A poco de que Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, convocara a una movilización en Chihuahua para exigir el desafuero de Maru Campos, el PAN responde.

Jorge Romero, miembro de la Cámara de Diputados de México, externa su apoyo total a Maru Campos, en nombre del partidario del Partido Acción Nacional (PAN).

Mediante un video publicado en la red social X y desde Monclova, Coahuila, el funcionario externa:

“Apoyamos con toda nuestra energía a nuestra gobernadora de Chihuahua, Maru campus” Jorge Romero. Diputado del PAN

Asegura que el actuar de Campos dejó claro que en Chihuahua y en todo país, el partido combate el crimen organizado, contrario a Sinaloa.

“Al final toda la gente en Chihuahua, y en Sinaloa, y en el país, sabemos que en Chihuahua se combate al crimen organizado y que en Sinaloa se asocia el gobierno de Morena con ellos, para cogobernar” Jorge Romero. Diputado del PAN

Desde el PAN apoyamos con toda nuestra energía a nuestra gobernadora @MaruCampos_G. pic.twitter.com/9vzkxBHqpG — Acción Nacional (@AccionNacional) May 12, 2026

Amenaza de desafuero responde ataque contra Rubén Rocha Moya: PAN

En su breve grabación, Jorge Romero asegura que la amenaza de Morena de llevar a cabo un juicio de desafuero contra Maru Campus, responde a la solicitud del PAN de un juicio político contra Rubén Rocha Moya -de 76 años de edad-.

El gobernador de Sinaloa, junto a 9 funcionarios más del estado, está señalado por el gobierno de Estados Unidos, de tener nexos con Los Chapitos.

“Cobardemente ahora la diligencia nacional de Morena se mete contra ella... y como pedimos juicio político esta es la respuesta, pues que así sea” Jorge Romero. Diputado del PAN

Y finalmente reitera que el Partido Acción Nacional apoyará a Maru Campos con toda su energía, ya que al final la verdad se impondrá.

PAN solicita juicio político contra Rubén Rocha Moya (Michelle Rojas)

Mientras tanto, Morena, bajo el argumento de defender la seguridad y la paz en el estado, así como la soberanía nacional, convoca a una marcha que tendrá lugar el día sábado 16 de mayo a las 16:00 horas.

Los interesados se reunirán en glorieta de Pancho Villaen el municipio de Chihuahua.