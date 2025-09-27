Este sábado 27 de septiembre de 2025 se reportó la presunta detención de la mamá y padrastro de Paloma Nicole, la joven de 14 años de edad que murió por complicaciones de una cirugía estética en Durango.

De acuerdo con los primeros reportes de parte de medios, la Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la detención de ambas personas, quienes fueron identificados como:

Paloma “E”

Víctor “R”

Es de recordar que a Paloma Nicole le habrían practicado una cirugía de aumento de senos (implantes mamarios), liposucción y lipotransferencia, como un supuesto “regalo” por los 15 años que cumpliría en 2026.

Caso Paloma Nicole: Esto dijo Esteban Villegas sobre el padrastro y la mamá (Redes sociales)

Información en desarrollo...