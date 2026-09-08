Los padres de los hermanos Jake y Callum Robinson llegaron a Baja California para la audiencia contra Jesús Gerardo “El Kekas”, presunto responsable de la desaparición y muerte de los australianos en 2024.

Los padres de los hermanos Robinson, así como amigos de Jack Carter Rhoad, acudieron a la Fiscalía de para exigir justicia ante el asesinato de los tres surfistas.

De acuerdo con los primeros testimonios, el móvil del delito habría sido el intento de robo de la camioneta en la que viajaba Jake Robinson junto con Callum y Jack por el sur de Ensenada.

Padres de los hermanos Robinson buscan justicia en Baja California; participan en el juicio

De acuerdo con AFP, los padres de los hermanos Robinson, Debra y Martin Robinson, viajaron desde Australia para participar en el juicio contra Jesús Gerardo “El Kekas”.

Se tenía previsto que Debra declarara; sin embargo, se incorporó en el caso como una víctima indirecta de los delitos perseguidos por la Fiscalía de Baja California.

Sin embargo, Martin Robinson será testigo en el caso; se tiene previsto que declare en la audiencia del martes 8 de agosto de 2026.

“Se trata de representar a nuestros hijos, de estar aquí por ellos…Sé que quieren que estemos aquí. Queremos averiguar qué pasó, queremos averiguar por qué” Martin Robinson

Cabe recordar que los hermanos Robinson y su amigo, Jack Carter Rhoad, fueron declarados desaparecidos el 27 de abril de 2024.

Siete días después, el 3 de mayo de 2024, fueron encontrados muertos en un pozo en la zona de La Bocana.

Los hermanos Robinson habrían sido asesinados por un robo, según investigaciones

De acuerdo con las investigaciones, los hermanos Jake y Callum Robinson, así como Jack Carter Rhoad fueron asesinados durante un asalto ocurrido en el sur de Ensenada, Baja California.

Hermanos Jake y Callum Robinson, surfistas australianos asesinados en 2024 (Especial)

Los hermanos habrían sido abordados por 2 hombres y una mujer que querían robar la camioneta en la que se trasladaban.

Según la declaración de Ary Gisell Silva, de 23 años, novia de “El Kekas”, ella comentó a los otros dos señalados que los hermanos Robinson traían “buen teléfono y buenas llantas”, lo que habría incitado al robo.

Por otra parte, Ramón, quien sería el hijastro de “El Kekas” aseguró que se encontraba con el presunto responsable del homicidio de los 3 turistas extranjeros al momento del delito.

Sin embargo, aseguró que se fue inmediatamente del lugar cuando escuchó el alboroto.

Cabe señalar que Ary fue condenada en noviembre de 2025 a dos décadas de prisión tras declararse culpable de instigar el robo.

Por la muerte de los 3 turistas también están imputados: