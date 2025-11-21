Ari Gisell Silva Raya, implicada en el asesinato de los hermanos Robinson y su amigo Jack Carter Rhoad en 2024, se declaró culpable de dos delitos relacionados con su muerte; fue sentenciada a 20 años de cárcel.

De acuerdo con la Fiscalía de Baja California, la acusada aceptó su responsabilidad en los hechos y renunció a su derecho a un juicio oral.

Por ello, tras un juicio abreviado, fue declarada culpable por los delitos de:

robo con violencia

robo de vehículo con violencia

Ary Gisell Silva Raya recibe 20 años de cárcel por robo a hermanos Robinson; deberá pagar más de 50 mil pesos

Ary Gisell Silva Raya, quien participó del crimen que terminó con la muerte de los hermanos australianos, Jake y Callum Robinson, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, fue condenada a 20 años de cárcel.

La mujer rechazó su derecho a un juicio oral para el expediente NUC 01-2024-06886 y se declaró culpable de los dos delitos de robo con violencia que le imputaron.

Tras la última audiencia, del pasado 19 de noviembre en la Sala 6 del Sistema de Justicia Penal, se determinó la sentencia, donde además se le impuso un pago de 54 mil 285 mil pesos por reparación del daño.

Además de Ary Gisell Silva Raya, quien ya fue condenada, se encuentran detenidos por el delito de homicidio en contra de los hermanos Robinson y Carter Rhoad:

Jesús Gerardo, alias “El Kekas”

Irineo Francisco

Ángel Jesús

¿Qué pasó con los hermanos Robinson y Jack Carter Rhoad?

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida de Baja California, el pasado 27 de abril de 2024, se inició una operación de robo que terminó con la muerte de 3 turistas, los hermanos Robinson y Jack Carter Rhoad.

Según las investigaciones, entre las 18:00 y 19:00 horas de dicho día, Ary Gisell Silva Raya llegó a Punta San José en Santo Tomás, Ensenada donde vio a los turistas y los identificó como posibles víctimas.

Luego, compartió con sus acompañantes que los turistas portaban objetos de valor, por lo que decidieron cometer un robo.

Entre las 22:00 horas de 27 y las 02:00 horas del 78 de abril, varios hombres agredieron con armas a los hermanos Robinson y su amigo por resistirse al robo; los 3 hombres perdieron la vida.

Los responsables intentaron deshacerse de los cuerpos al tirarlos en un pozo en el que fueron encontrados una semana después, el 3 de mayo de 2024.