En Baja California inició el juicio contra los presuntos responsables del asesinato de los hermanos Jake y Callum Robinson, junto a su amigo Jack Carter Rhoad, en Rosarito.

Las familias de los surfistas australianos y el estadounidense llegaron este mismo lunes 7 de septiembre para exigir justicia por la muerte los jóvenes.

Además del delito de asesinato, a los tres acusados se les imputó el delito de robo y una de ellas, Ary Gisell Silva, fue condenada a 20 años de cárcel tras declararse culpable.

Inicia juicio por asesinato de dos surfistas australianos y un estadounidense en México

El lunes 7 de septiembre de 2026 en una corte de Ensenada, Baja California, inició el juicio contra dos presuntos asesinos de los surfistas australianos y su amigo estadounidense.

Jesús Gerardo N "el Kekas", vinculado a proceso por desaparición de los surfistas australianos (FGE de Baja California)

De acuerdo con lo dado a conocer, fue a partir de las 16:00 horas que iniciaron las declaraciones, en contra de un hombre desconocido y Jesús Gerardo G, presunto autor intelectual.

Se presentaron al menos tres testigos en el primer día de este juicio por asesinato, entre ellos, del hijastro de Jesús Gerardo, a quien describió como un hombre violento.

En su testimonio también apuntó que estuvo presente en el lugar del crimen, sin embargo, huyó del sitio y tras descubrir lo que pasó, fue amenazado con compartir destino.

Ary Gisell también testificó en contra de los presuntos asesinos, aunado a su confesión, referente a que instó al robo por los teléfonos y la camioneta de los surfistas de Australia.

Fue en 2024 que los hermanos Robinson junto con su amigo estadounidense, Jack Carter Rhoad, fueron asaltados y asesinados mientras acampaban en Ensenada, Baja California.

Familia de los hermanos Robinson y Jack Carter Rhoad llega a México para el juicio

Para presenciar el juicio, los padres de los hermanos Robinson llegaron a Ensenada, en representación a los surfistas de Australia, como revelaron en el tribunal.

La madre de los jóvenes de 30 y 33 años, Debra Robinson también destacó que quieren averiguar por qué los hermanos fueron asesinados mientras vacacionaban.

Sobre la familia del estadounidense Jack Carter Rhoad se desconoce si vendrán para el juicio, aunque al igual que los padres de los australianos, exigieron justicia por el asesinato.