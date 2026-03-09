La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca logró la detención de 27 personas, entre ellas varios extranjeros y un menor de edad, como resultado de los operativos realizados durante el primer fin de semana de marzo de 2026 en distintos municipios de Tabasco.

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron 694 dosis de narcóticos, 22 armas de fuego, 141 piezas de armamento, 14 vehículos, 18 mil 900 litros de gas LP de procedencia ilícita, 10 animales exóticos y cinco inmuebles vinculados con posibles actividades delictivas.

FIRT Olmeca refuerza seguridad en Tabasco con detenciones, decomisos y operativos coordinados

A casi un año del inicio de operaciones de la FIRT Olmeca, el trabajo conjunto entre instituciones de seguridad estatales, federales y municipales continúa dando resultados en el fortalecimiento de la seguridad y la construcción de la paz en la entidad.

Entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo, se desplegaron diversos operativos en distintas regiones del estado, logrando importantes acciones contra actividades ilícitas.

Durante estos operativos fue detenido Víctor “N”, presuntamente relacionado con delitos de violación a la Ley de Migración y tráfico ilegal de vida silvestre. En la acción se aseguró un vehículo, 10 monos y se logró el rescate de cinco personas migrantes.

En el municipio de Paraíso, autoridades detuvieron a Omar “N”, alias “La Parka”, por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego. Al momento de su aseguramiento se le encontraron 10 armas distintas, un cargador, 11 cartuchos, diversas dosis de droga, un vehículo, un chaleco táctico y dos carteles con mensajes amenazantes.

FIRT Olmeca detiene a 27 personas y decomisa armas, droga y animales exóticos en Tabasco. (Cortesía)

En Centla, otro sujeto fue detenido cuando transportaba aproximadamente 88 kilogramos de marihuana distribuidos en cinco cajas y 12 bolsas de plástico dentro de un tractocamión tipo rabón con caja seca.

También destacó la detención de 19 personas en el municipio de Cárdenas, entre ellas dos mujeres, quienes fueron aseguradas por delitos contra la salud y posesión de armamento diverso.

En otra acción realizada en el municipio de Centro, fue detenido un menor de edad con 35 dosis de marihuana y 17 de cristal. Durante el aseguramiento también se decomisaron una mochila, un teléfono celular y una motocicleta.

Asimismo, en la colonia Gaviotas Norte, autoridades detuvieron a 10 personas que transportaban 300 paquetes de droga a bordo de motocarros conocidos como pochimóviles.

FIRT Olmeca investiga estructuras criminales y asegura negocios vinculados a actividades ilícitas

Como parte de las tareas de inteligencia, también se ejecutaron órdenes técnicas de investigación y cateos derivadas del seguimiento a distintas indagatorias.

En el municipio de Centla, autoridades cumplieron una orden emitida por el Juzgado de Control de la Región 5, asegurando tres establecimientos ubicados en la ranchería El Triunfo de la Villa Vicente Guerrero: una gasolinera, una plaza comercial y un centro recreativo.

Estos inmuebles son investigados por su posible vínculo con estructuras financieras del crimen organizado, donde además se localizaron diversos indicios que contribuirán al desarrollo de investigaciones especializadas.

De igual forma, se ejecutó un cateo en un inmueble en Cárdenas, donde se encontraron armas, uniformes con leyendas de un grupo criminal, 45 parches tácticos, cartulinas y botas.

Finalmente, autoridades clausuraron una tienda de conveniencia en Cárdenas que operaba de manera irregular en la venta de alcohol y, en Comalcalco, se desarticuló un establecimiento clandestino, con la detención de 11 personas por faltas administrativas.